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Горслужбы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в день из-за жары
Горслужбы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в день из-за жары - РИА Новости, 06.07.2022
Горслужбы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в день из-за жары
Городские службы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в среду из-за жары в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:29
2022-07-06T17:29
2022-07-06T17:29
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в среду из-за жары в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В городе по-прежнему жарко: сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 28-30 градусов. В 11.00 приступим к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00",- говорится в сообщении.Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.Кроме того, уточняется, что приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Усилен контроль противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20220706/pogoda-1800686525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Городские службы Москвы
проведут несколько аэраций воздуха в среду из-за жары в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе по-прежнему жарко: сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 28-30 градусов. В 11.00 приступим к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00",- говорится в сообщении.
Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
Кроме того, уточняется, что приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Усилен контроль противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.