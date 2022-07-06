https://ria.ru/20220706/aeratsiya-1800756266.html

Горслужбы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в день из-за жары

Горслужбы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в день из-за жары - РИА Новости, 06.07.2022

Горслужбы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в день из-за жары

Городские службы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в среду из-за жары в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:29

2022-07-06T17:29

2022-07-06T17:29

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москва

общество

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы проведут несколько аэраций воздуха в среду из-за жары в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В городе по-прежнему жарко: сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 28-30 градусов. В 11.00 приступим к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00",- говорится в сообщении.Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.Кроме того, уточняется, что приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Усилен контроль противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20220706/pogoda-1800686525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы