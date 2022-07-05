Специалисты НАСА потеряли связь с лунным зондом CAPSTONE
Специалисты НАСА пытаются наладить прерванную связь с лунным зондом CAPSTONE
Луна из иллюминатора Международной космической станции . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Специалисты НАСА пытаются наладить прерванную связь со стартовавшим на прошлой неделе лунным зондом CAPSTONE, сообщило ведомство во вторник.
"Специалисты сейчас разбираются с причинами (потери связи) и (пытаются) вновь установить контакт", - сообщило НАСА. В ведомстве уточнили, что корабль передавал данные на Землю по Сети дальней космической связи НАСА (Deep Space Network) дважды, первый сеанс прошел полностью, но второй был прерван. "У команды хорошие данные по траектории (движения) корабля", - сообщили в НАСА о полученной с зонда информации.
Без уточнения подробностей, НАСА лишь констатирует, что "корабль испытывает проблемы со связью с Сетью дальней космической связи" и сообщает, что "если потребуется, аппарат обеспечен достаточным количество топлива, чтобы отложить на несколько дней маневр корректировки траектории".
Американский мини-спутник CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) стартовал в Новой Зеландии 28 июня. Он должен совершить уникальный полет на лунную орбиту, проложив маршрут для будущих пилотируемых полетов на Луну в рамках программы "Артемис". Планируется, что именно по орбите CAPSTONE в будущем будет двигаться пилотируемая лунная станция Gateway.