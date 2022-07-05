https://ria.ru/20220705/zond-1800552974.html

Специалисты НАСА потеряли связь с лунным зондом CAPSTONE

Специалисты НАСА потеряли связь с лунным зондом CAPSTONE - РИА Новости, 05.07.2022

Специалисты НАСА потеряли связь с лунным зондом CAPSTONE

Специалисты НАСА пытаются наладить прерванную связь со стартовавшим на прошлой неделе лунным зондом CAPSTONE, сообщило ведомство во вторник. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:27

2022-07-05T23:27

2022-07-05T23:27

новая зеландия

луна

наса

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Специалисты НАСА пытаются наладить прерванную связь со стартовавшим на прошлой неделе лунным зондом CAPSTONE, сообщило ведомство во вторник.Без уточнения подробностей, НАСА лишь констатирует, что "корабль испытывает проблемы со связью с Сетью дальней космической связи" и сообщает, что "если потребуется, аппарат обеспечен достаточным количество топлива, чтобы отложить на несколько дней маневр корректировки траектории".Американский мини-спутник CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) стартовал в Новой Зеландии 28 июня. Он должен совершить уникальный полет на лунную орбиту, проложив маршрут для будущих пилотируемых полетов на Луну в рамках программы "Артемис". Планируется, что именно по орбите CAPSTONE в будущем будет двигаться пилотируемая лунная станция Gateway.

https://ria.ru/20220615/ispytanie-1795616114.html

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луна

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

новая зеландия, луна, наса, космос - риа наука