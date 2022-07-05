Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об идентификации и учете животных - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/zhivotnye-1800301133.html
В Госдуму внесли проект об идентификации и учете животных
В Госдуму внесли проект об идентификации и учете животных - РИА Новости, 05.07.2022
В Госдуму внесли проект об идентификации и учете животных
В Госдуму внесли законопроект, которым устанавливается обязанность владельца животного провести его идентификацию и учет, соответствующий документ размещен в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:58
2022-07-05T11:40
общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_0:43:3078:1774_1920x0_80_0_0_62e1159965001bd4bbcf8d573027ad8a.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, которым устанавливается обязанность владельца животного провести его идентификацию и учет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Предлагаемая проектом федерального закона норма об обязанности владельца животного провести его идентификацию и учет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, позволит осуществлять идентификацию животных с целью установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула домашних животных", - сообщается в пояснительной записке.Проектом также предлагается запретить содержание животных в нежилых помещениях, помещениях общего пользования в многоквартирных домах и исключить возможность самовыгула домашних животных, кроме территорий, принадлежащих владельцу животного или где выгул животных разрешен органом местного самоуправления."Проект федерального закона также предлагает норму, устанавливающую запрет на содержание животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и в нежилых помещениях, не принадлежащих на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных домах, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам", - уточняется в пояснительной записке к документу.Кроме того, проект устанавливает запрет на содержание животных без владельцев в пунктах временных содержания животных, за исключением труднодоступных и малонаселенных территорий."Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается, за исключением труднодоступных и малонаселенных местностей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - отмечается в тексте проекта.
https://ria.ru/20220704/zhivotnye-1800007553.html
https://ria.ru/20220704/ptitsy-1800050471.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_105:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_a1ddda6515ae3c634a338d316a1ba5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
10:58 05.07.2022 (обновлено: 11:40 05.07.2022)
 
В Госдуму внесли проект об идентификации и учете животных

В ГД внесли проект об обязанности владельца животного провести его идентификацию и учет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, которым устанавливается обязанность владельца животного провести его идентификацию и учет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Предлагаемая проектом федерального закона норма об обязанности владельца животного провести его идентификацию и учет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, позволит осуществлять идентификацию животных с целью установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула домашних животных", - сообщается в пояснительной записке.
Еноты в центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 09:38
В Москве сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию
Проектом также предлагается запретить содержание животных в нежилых помещениях, помещениях общего пользования в многоквартирных домах и исключить возможность самовыгула домашних животных, кроме территорий, принадлежащих владельцу животного или где выгул животных разрешен органом местного самоуправления.
"Проект федерального закона также предлагает норму, устанавливающую запрет на содержание животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и в нежилых помещениях, не принадлежащих на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных домах, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам", - уточняется в пояснительной записке к документу.
Ястреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 12:41Туризм
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов
Кроме того, проект устанавливает запрет на содержание животных без владельцев в пунктах временных содержания животных, за исключением труднодоступных и малонаселенных территорий.
"Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается, за исключением труднодоступных и малонаселенных местностей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - отмечается в тексте проекта.
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала