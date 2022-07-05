https://ria.ru/20220705/zhivotnye-1800301133.html

В Госдуму внесли проект об идентификации и учете животных

В Госдуму внесли проект об идентификации и учете животных - РИА Новости, 05.07.2022

В Госдуму внесли проект об идентификации и учете животных

В Госдуму внесли законопроект, которым устанавливается обязанность владельца животного провести его идентификацию и учет, соответствующий документ размещен в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:58

2022-07-05T10:58

2022-07-05T11:40

общество

госдума рф

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, которым устанавливается обязанность владельца животного провести его идентификацию и учет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Предлагаемая проектом федерального закона норма об обязанности владельца животного провести его идентификацию и учет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, позволит осуществлять идентификацию животных с целью установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула домашних животных", - сообщается в пояснительной записке.Проектом также предлагается запретить содержание животных в нежилых помещениях, помещениях общего пользования в многоквартирных домах и исключить возможность самовыгула домашних животных, кроме территорий, принадлежащих владельцу животного или где выгул животных разрешен органом местного самоуправления."Проект федерального закона также предлагает норму, устанавливающую запрет на содержание животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и в нежилых помещениях, не принадлежащих на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных домах, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам", - уточняется в пояснительной записке к документу.Кроме того, проект устанавливает запрет на содержание животных без владельцев в пунктах временных содержания животных, за исключением труднодоступных и малонаселенных территорий."Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается, за исключением труднодоступных и малонаселенных местностей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - отмечается в тексте проекта.

https://ria.ru/20220704/zhivotnye-1800007553.html

https://ria.ru/20220704/ptitsy-1800050471.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф