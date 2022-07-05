Рейтинг@Mail.ru
Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/zerno-1800534493.html
Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна
Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 05.07.2022
Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна
Аграрии в России во время уборочной кампании собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:13
2022-07-05T21:13
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799701052_0:253:3074:1982_1920x0_80_0_0_cc3455d58af4cfcdb43a59f6ab03c784.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аграрии в России во время уборочной кампании собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с депутатами, следует из пресс-релиза министерства.Также глава Минсельхоза отметил, что в стране практически завершена посевная. По предварительным данным, яровыми будет засеяно более 53,5 миллиона гектаров, уточняется в релизе.Кроме того, Патрушев отметил, что продолжает развиваться животноводство, переработка и рыбохозяйственный комплекс. Министерство прогнозирует сохранение прошлогодних объемов, о чем также сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799701052_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f85dd6234cd27db58a84ad4da7be98ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
21:13 05.07.2022
 
Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна

Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что аграрии собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аграрии в России во время уборочной кампании собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с депутатами, следует из пресс-релиза министерства.
"На юге и Северном Кавказе стартовала уборочная - на данный момент намолочено почти 5,5 миллиона тонн зерна. На особом контроле находится обеспеченность аграриями всеми материально-техническими ресурсами", - говорится в сообщении.
Также глава Минсельхоза отметил, что в стране практически завершена посевная. По предварительным данным, яровыми будет засеяно более 53,5 миллиона гектаров, уточняется в релизе.
Кроме того, Патрушев отметил, что продолжает развиваться животноводство, переработка и рыбохозяйственный комплекс. Министерство прогнозирует сохранение прошлогодних объемов, о чем также сообщила пресс-служба.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 08:00
Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом
 
ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала