https://ria.ru/20220705/zerno-1800534493.html

Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна

Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 05.07.2022

Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна

Аграрии в России во время уборочной кампании собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:13

2022-07-05T21:13

2022-07-05T21:13

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аграрии в России во время уборочной кампании собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с депутатами, следует из пресс-релиза министерства.Также глава Минсельхоза отметил, что в стране практически завершена посевная. По предварительным данным, яровыми будет засеяно более 53,5 миллиона гектаров, уточняется в релизе.Кроме того, Патрушев отметил, что продолжает развиваться животноводство, переработка и рыбохозяйственный комплекс. Министерство прогнозирует сохранение прошлогодних объемов, о чем также сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)