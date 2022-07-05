Во время уборочной кампании в России собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна
Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что аграрии собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аграрии в России во время уборочной кампании собрали почти 5,5 миллиона тонн зерна, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с депутатами, следует из пресс-релиза министерства.
"На юге и Северном Кавказе стартовала уборочная - на данный момент намолочено почти 5,5 миллиона тонн зерна. На особом контроле находится обеспеченность аграриями всеми материально-техническими ресурсами", - говорится в сообщении.
Также глава Минсельхоза отметил, что в стране практически завершена посевная. По предварительным данным, яровыми будет засеяно более 53,5 миллиона гектаров, уточняется в релизе.
Кроме того, Патрушев отметил, что продолжает развиваться животноводство, переработка и рыбохозяйственный комплекс. Министерство прогнозирует сохранение прошлогодних объемов, о чем также сообщила пресс-служба.