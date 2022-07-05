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Эрдоган надеется решить зерновую проблему с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 05.07.2022
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Эрдоган надеется решить зерновую проблему с Путиным и Зеленским
Эрдоган надеется решить зерновую проблему с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 05.07.2022
Эрдоган надеется решить зерновую проблему с Путиным и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на результативность переговоров по "зерновой проблеме" с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:01
2022-07-05T20:01
цены на нефть
владимир путин
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на результативность переговоров по "зерновой проблеме" с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые планируются в течение недели.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."В течение недели - десяти дней мы планируем переговоры как с господином Путиным, так и с Зеленским по решению вопроса. К этому процессу намерен подключиться и господин (генсек ООН Антониу) Гуттереш. Надеемся получить результат", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с итальянским премьером Марио Драги.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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цены на нефть, владимир путин, хулуси акар, мевлют чавушоглу, украина, турция, россия, оон
20:01 05.07.2022
 
Эрдоган надеется решить зерновую проблему с Путиным и Зеленским

Эрдоган надеется решить зерновой вопрос на переговорах с Путиным и Зеленским

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на результативность переговоров по "зерновой проблеме" с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые планируются в течение недели.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
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В Запорожской области заявили, что в Турции не задерживали судно с зерном
"В течение недели - десяти дней мы планируем переговоры как с господином Путиным, так и с Зеленским по решению вопроса. К этому процессу намерен подключиться и господин (генсек ООН Антониу) Гуттереш. Надеемся получить результат", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с итальянским премьером Марио Драги.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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Цены на нефтьВладимир ПутинХулуси АкарМевлют ЧавушоглуУкраинаТурцияРоссияООН
 
 
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