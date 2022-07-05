https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать - РИА Новости, 05.07.2022

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:29

2022-07-05T18:29

2022-07-05T20:31

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

россия

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль ВСУ.На прошлой неделе союзные войска полностью освободили Луганскую народную республику, взяв под контроль Лисичанск. Генштаб украинских войск признал отход своих подразделений из города только спустя сутки, в воскресенье вечером. Позже это подтвердил президент Украины, но заявил, что ВСУ скоро вернут контроль над Лисичанском."Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается", — написал Кадыров в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220704/parodiya-1800096063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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