https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать - РИА Новости, 05.07.2022
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:29
2022-07-05T18:29
2022-07-05T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль ВСУ.На прошлой неделе союзные войска полностью освободили Луганскую народную республику, взяв под контроль Лисичанск. Генштаб украинских войск признал отход своих подразделений из города только спустя сутки, в воскресенье вечером. Позже это подтвердил президент Украины, но заявил, что ВСУ скоро вернут контроль над Лисичанском."Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается", — написал Кадыров в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220704/parodiya-1800096063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
18:29 05.07.2022 (обновлено: 20:31 05.07.2022)
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
Кадыров после заявления Зеленского о планах вернуть Лисичанск посоветовал ему бежать