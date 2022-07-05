https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800362292.html

В Кремле не стали комментировать пародию на Зеленского с Кадыровым

В Кремле не стали комментировать пародию на Зеленского с Кадыровым - РИА Новости, 05.07.2022

В Кремле не стали комментировать пародию на Зеленского с Кадыровым

В Кремле не видели выложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым пародийный ролик с его участием, в котором якобы Владимир Зеленский подписывает бумаги о... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:55

2022-07-05T12:55

2022-07-05T12:55

специальная военная операция на украине

политика

россия

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Кремле не видели выложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым пародийный ролик с его участием, в котором якобы Владимир Зеленский подписывает бумаги о капитуляции страны со словами "Ахмат - сила", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пародию на Зеленского ранее опубликовал Кадыров. В своём Telegram-канале под юмористическим роликом, в котором он сам принял участие, глава Чечни подписал, что "в связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции", "запись из рабочего кабинета выкладываем первыми"."Нет, к сожалению, не видели", - ответил Песков, на вопрос журналистов о реакции Кремля на пародийный ролик.

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Сатирическое видео Кадырова о "капитуляции" президента Украины Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат - сила!". 2022-07-05T12:55 true PT1M18S

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Кирилл Волков

политика, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир зеленский, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр