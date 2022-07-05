https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800362292.html
В Кремле не стали комментировать пародию на Зеленского с Кадыровым
В Кремле не стали комментировать пародию на Зеленского с Кадыровым - РИА Новости, 05.07.2022
В Кремле не стали комментировать пародию на Зеленского с Кадыровым
В Кремле не видели выложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым пародийный ролик с его участием, в котором якобы Владимир Зеленский подписывает бумаги о... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:55
2022-07-05T12:55
2022-07-05T12:55
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Кремле не видели выложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым пародийный ролик с его участием, в котором якобы Владимир Зеленский подписывает бумаги о капитуляции страны со словами "Ахмат - сила", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пародию на Зеленского ранее опубликовал Кадыров. В своём Telegram-канале под юмористическим роликом, в котором он сам принял участие, глава Чечни подписал, что "в связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции", "запись из рабочего кабинета выкладываем первыми"."Нет, к сожалению, не видели", - ответил Песков, на вопрос журналистов о реакции Кремля на пародийный ролик.
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Сатирическое видео Кадырова о "капитуляции" президента Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на Владимира Зеленского, который подписывает акт капитуляции со словами "Ахмат - сила!".
2022-07-05T12:55
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РИА Новости
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политика, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир зеленский, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
В Кремле не стали комментировать пародию на Зеленского с Кадыровым
Песков не стал комментировать пародийное видео с капитуляцией Зеленского перед Кадыровым