https://ria.ru/20220705/zakon-1800432196.html
Госдума снизила административные штрафы для участников внешней торговли
Госдума снизила административные штрафы для участников внешней торговли - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума снизила административные штрафы для участников внешней торговли
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:48
2022-07-05T15:48
2022-07-05T15:48
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности.Документ уменьшает штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.Кроме того, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях "вилка" штрафа сокращается до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов), с нынешних 3-10%. Это касается случаев, когда внешнеторговый договор (контракт) предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, а норма о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничительных мер со стороны недружественных России стран - со дня его опубликования.Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, а начатые до вступления закона в силу административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.
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экономика, россия, госдума рф
Госдума снизила административные штрафы для участников внешней торговли
Госдума снизила административные штрафы для участников внешней торговли
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности.
Документ уменьшает штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.
Кроме того, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях "вилка" штрафа сокращается до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов), с нынешних 3-10%. Это касается случаев, когда внешнеторговый договор (контракт) предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.
Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, а норма о неприменении административной ответственности к резидентам РФ
, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничительных мер со стороны недружественных России стран - со дня его опубликования.
Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, а начатые до вступления закона в силу административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.