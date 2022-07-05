https://ria.ru/20220705/zakon-1800428865.html

Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС

Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 05.07.2022

Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС

Совет Федерации на итоговом пленарном заседании в пятницу рассмотрит основной закон и законы-спутники об объединении Пенсионного фонда России и Фонда... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:36

2022-07-05T15:36

2022-07-05T16:28

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совет федерации рф

госдума рф

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совет Федерации на итоговом пленарном заседании в пятницу рассмотрит основной закон и законы-спутники об объединении Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования в единый фонд, сообщила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Госдума во вторник приняла закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.Отвечая на вопрос агентства, поддержат ли сенаторы документ, она ответила: "Я думаю, да".По словам законодателя, это важное решение для граждан, "в том числе и для будущих получателей пенсий".

https://ria.ru/20220705/zakon-1800430375.html

https://ria.ru/20220622/imuschestvo-1797301649.html

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общество, россия, совет федерации рф, госдума рф, пенсионный фонд рф