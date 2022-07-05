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Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС
Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 05.07.2022
Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС
Совет Федерации на итоговом пленарном заседании в пятницу рассмотрит основной закон и законы-спутники об объединении Пенсионного фонда России и Фонда... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:36
2022-07-05T15:36
2022-07-05T16:28
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совет Федерации на итоговом пленарном заседании в пятницу рассмотрит основной закон и законы-спутники об объединении Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования в единый фонд, сообщила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Госдума во вторник приняла закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.Отвечая на вопрос агентства, поддержат ли сенаторы документ, она ответила: "Я думаю, да".По словам законодателя, это важное решение для граждан, "в том числе и для будущих получателей пенсий".
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общество, россия, совет федерации рф, госдума рф, пенсионный фонд рф
15:36 05.07.2022 (обновлено: 16:28 05.07.2022)
Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС
Сенатор Святенко: Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС