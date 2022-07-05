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Госдума приняла во втором чтении проект о бюрократической нагрузке учителей - РИА Новости, 05.07.2022
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Госдума приняла во втором чтении проект о бюрократической нагрузке учителей
Госдума приняла во втором чтении проект о бюрократической нагрузке учителей - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума приняла во втором чтении проект о бюрократической нагрузке учителей
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила во втором чтении законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:05
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общество
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила во втором чтении законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения.В ЕР отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии. В соответствии с законопроектом, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот, добавляли в пресс-службе.
https://ria.ru/20220705/dvizhenie-1800405368.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия
15:05 05.07.2022 (обновлено: 15:23 05.07.2022)
 
Госдума приняла во втором чтении проект о бюрократической нагрузке учителей

Госдума одобрила во втором чтении проект о снятии бюрократической нагрузки с учителей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчитель в школе
Учитель в школе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила во втором чтении законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.
Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.
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Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения.
В ЕР отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии. В соответствии с законопроектом, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот, добавляли в пресс-службе.
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