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Госдума приняла во втором чтении проект о госпитализации детей-инвалидов - РИА Новости, 05.07.2022
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Госдума приняла во втором чтении проект о госпитализации детей-инвалидов
Госдума приняла во втором чтении проект о госпитализации детей-инвалидов - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума приняла во втором чтении проект о госпитализации детей-инвалидов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:53
2022-07-05T15:22
общество
россия
андрей турчак
сергей неверов
ирина рукавишникова
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.Третье чтение законопроекта пройдет, как ожидается, в среду 6 июля.Бесплатное пребывание в стационаре с родителями в настоящее время предусмотрено только для детей до четырех лет.Законопроектом статус "ребенок-инвалид" признаётся достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний. Соответствующее изменение предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан, наделив одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.Также в данном проекте предлагается закрепить корреспондирующее изменение с тем, чтобы при оказании медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась.Как считают авторы инициативы, обычно дети-инвалиды нуждаются в помещении в стационары региональных или федеральных медицинских центров, оказывающих сложные виды медицинской помощи, для прохождения курсового лечения с определенной периодичностью. При этом, по их словам, например, "дети с тяжелыми формами ДЦП требуют постоянной помощи и сопровождения родителем при нахождении на стационарном лечении независимо от возраста, дети с инсулинозависимым сахарным диабетом не могут колоть себе самостоятельно инсулин в младшем возрасте и после четырех лет, дети с муковисцидозом тоже не могут вовремя производить нужные манипуляции и принимать самостоятельно препараты.Помимо этого, уточняют парламентарии, далеко не все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях или, тем более, нахождение за свой счет в крупном городе вне медицинской организации, что предполагает аренду жилья, оплату питания в кафе и ресторанах.Документ разработали первый заместитель председателя Совфеда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.
https://ria.ru/20220705/zoloto-1800365605.html
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общество, россия, андрей турчак, сергей неверов, ирина рукавишникова , госдума рф, совет федерации рф, единая россия
14:53 05.07.2022 (обновлено: 15:22 05.07.2022)
 
Госдума приняла во втором чтении проект о госпитализации детей-инвалидов

Госдума приняла во втором чтении проект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.
Третье чтение законопроекта пройдет, как ожидается, в среду 6 июля.
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Бесплатное пребывание в стационаре с родителями в настоящее время предусмотрено только для детей до четырех лет.
Законопроектом статус "ребенок-инвалид" признаётся достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний. Соответствующее изменение предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан, наделив одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя ребенка-инвалида правом на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.
Также в данном проекте предлагается закрепить корреспондирующее изменение с тем, чтобы при оказании медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась.
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Как считают авторы инициативы, обычно дети-инвалиды нуждаются в помещении в стационары региональных или федеральных медицинских центров, оказывающих сложные виды медицинской помощи, для прохождения курсового лечения с определенной периодичностью. При этом, по их словам, например, "дети с тяжелыми формами ДЦП требуют постоянной помощи и сопровождения родителем при нахождении на стационарном лечении независимо от возраста, дети с инсулинозависимым сахарным диабетом не могут колоть себе самостоятельно инсулин в младшем возрасте и после четырех лет, дети с муковисцидозом тоже не могут вовремя производить нужные манипуляции и принимать самостоятельно препараты.
Помимо этого, уточняют парламентарии, далеко не все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях или, тем более, нахождение за свой счет в крупном городе вне медицинской организации, что предполагает аренду жилья, оплату питания в кафе и ресторанах.
Документ разработали первый заместитель председателя Совфеда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.
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