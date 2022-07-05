https://ria.ru/20220705/zakon-1800368699.html

Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов

Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении инициативу о создании банка данных экстремистских материалов. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:06

2022-07-05T13:06

2022-07-05T13:09

общество

россия

госдума рф

василий пискарев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении инициативу о создании банка данных экстремистских материалов.Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, заявлял ранее председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Законопроектом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими, говорится в сопроводительных материалах к документу.В целях обеспечения деятельности власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими, также отмечается там.Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда, отмечается в материалах.Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России, Пенсионным фондом РФ и органами прокуратуры, также говорится в них.

https://ria.ru/20220705/zhivotnye-1800301133.html

https://ria.ru/20220705/zoloto-1800365605.html

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общество, россия, госдума рф, василий пискарев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии)