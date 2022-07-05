https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800243776.html

Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2"

Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2" - РИА Новости, 05.07.2022

Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2"

Правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте "Сахалин-2", заявил на пресс-конференции глава МИД Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T05:00

2022-07-05T05:00

2022-07-05T12:25

россия

япония

сахалин-2

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799875725_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_c57f712fd22b0a2ad0f87c1c76e0139d.jpg

ТОКИО, 5 июл — РИА Новости. Правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте "Сахалин-2", заявил на пресс-конференции глава МИД Ёсимаса Хаяси.Поэтому, по словам министра, Токио попросил у Москвы пояснений по срокам и другим деталям. Сбор информации продолжается.Указ президентаВладимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Как следует из документа, оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России.Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. На то, чтобы уведомить правительство России о согласии принять эти доли, им дается месяц. Кроме того, всех сотрудников нынешнего оператора переведут в структуру нового."Сахалин-2""Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5 процента, Mitsubishi Corporation — десять процентов.Проект дает Японии девять процентов от всего импортируемого ей СПГ.В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, в том числе из "Сахалина-2". Потери от этого в компании оценивают в четыре-пять миллиарда долларов. Японская же сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20220703/borba-1799854789.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/sakhalin-2-1799792740.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, япония, сахалин-2, в мире