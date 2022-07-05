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Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2" - РИА Новости, 05.07.2022
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Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2"
Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2" - РИА Новости, 05.07.2022
Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2"
Правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте "Сахалин-2", заявил на пресс-конференции глава МИД Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T05:00
2022-07-05T12:25
россия
япония
сахалин-2
в мире
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ТОКИО, 5 июл — РИА Новости. Правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте "Сахалин-2", заявил на пресс-конференции глава МИД Ёсимаса Хаяси.Поэтому, по словам министра, Токио попросил у Москвы пояснений по срокам и другим деталям. Сбор информации продолжается.Указ президентаВладимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Как следует из документа, оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России.Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. На то, чтобы уведомить правительство России о согласии принять эти доли, им дается месяц. Кроме того, всех сотрудников нынешнего оператора переведут в структуру нового."Сахалин-2""Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd — 12,5 процента, Mitsubishi Corporation — десять процентов.Проект дает Японии девять процентов от всего импортируемого ей СПГ.В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, в том числе из "Сахалина-2". Потери от этого в компании оценивают в четыре-пять миллиарда долларов. Японская же сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
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россия, япония, сахалин-2, в мире
05:00 05.07.2022 (обновлено: 12:25 05.07.2022)
 
Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2"

Глава МИД Японии Хаяси заявил о просьбе к России пояснить указ Путина о "Сахалине-2"

© AP PhotoТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
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ТОКИО, 5 июл — РИА Новости. Правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте "Сахалин-2", заявил на пресс-конференции глава МИД Ёсимаса Хаяси.

"Что касается проекта "Сахалин-2", то он важен для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента России не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию", — сказал он.

Поэтому, по словам министра, Токио попросил у Москвы пояснений по срокам и другим деталям. Сбор информации продолжается.

Указ президента

Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Как следует из документа, оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России.
Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. На то, чтобы уведомить правительство России о согласии принять эти доли, им дается месяц.
Кроме того, всех сотрудников нынешнего оператора переведут в структуру нового.
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"Сахалин-2"

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5 процента, Mitsubishi Corporation — десять процентов.
Проект дает Японии девять процентов от всего импортируемого ей СПГ.
В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, в том числе из "Сахалина-2". Потери от этого в компании оценивают в четыре-пять миллиарда долларов. Японская же сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
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РоссияЯпонияСахалин-2В мире
 
 
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