https://ria.ru/20220705/vsu-1800411177.html

Российские военные спасли солдата ВСУ, подорвавшегося на собственной мине

Российские военные спасли солдата ВСУ, подорвавшегося на собственной мине - РИА Новости, 05.07.2022

Российские военные спасли солдата ВСУ, подорвавшегося на собственной мине

Российские военнослужащие из группировки "О" ("Отважные") оказали помощь украинскому солдату, подорвавшемуся при отступлении под Лисичанском на собственной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:01

2022-07-05T15:01

2022-07-05T15:05

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие из группировки "О" ("Отважные") оказали помощь украинскому солдату, подорвавшемуся при отступлении под Лисичанском на собственной мине, передает корреспондент РИА Новости.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" оторвала пострадавшему ступню, и он мог скончаться от кровопотери, но российские военнослужащие его спасли.Украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 советского производства, запрещенными Оттавской конвенцией. Для дистанционного минирования они применяют специальные кассетные боеприпасы, содержащие в себе "Лепестки", выпущенные из РСЗО "Смерч" или "Ураган"."Лепесток" весит всего 80 граммов, не содержит поражающих элементов и гарантированно не способен убить человека. Но около 40 граммов взрывчатого вещества повышенной мощности способны оторвать ступню. "Лепесток" имеет две модификации – ПФМ-1С и ПФМ-1, соответственно с самоликвидацией и без нее. В Донбассе украинские военные применяют последнюю. Она представляет опасность не только для военных, но и для мирного населения - к примеру, "Лепесток" может обнаружить ребенок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина