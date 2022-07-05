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В ЛНР призвали отодвинуть украинские войска до Киевской области - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/vsu-1800383081.html
В ЛНР призвали отодвинуть украинские войска до Киевской области
В ЛНР призвали отодвинуть украинские войска до Киевской области - РИА Новости, 05.07.2022
В ЛНР призвали отодвинуть украинские войска до Киевской области
Украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса, Луганской Народной Республики, заявил во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:52
2022-07-05T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса, Луганской Народной Республики, заявил во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Мы идем дальше, потому что мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, если не отодвинем украинские войска от наших границ на довольно далекое расстояние, по крайней мере на то расстояние, которое не позволяет наносить огневое поражение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Сейчас, по нашим данным, это, приблизительно, порядка 300 километров, то есть до Киевской области нам нужно отодвинуть украинские войска, чтобы уже говорить, что их ракеты не прилетят на головы наших граждан", - добавил Марочко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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в мире, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:52 05.07.2022 (обновлено: 14:13 05.07.2022)
 
В ЛНР призвали отодвинуть украинские войска до Киевской области

Представитель ЛНР Марочко призвал отодвинуть украинские войска до Киевской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса, Луганской Народной Республики, заявил во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Мы идем дальше, потому что мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, если не отодвинем украинские войска от наших границ на довольно далекое расстояние, по крайней мере на то расстояние, которое не позволяет наносить огневое поражение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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"Сейчас, по нашим данным, это, приблизительно, порядка 300 километров, то есть до Киевской области нам нужно отодвинуть украинские войска, чтобы уже говорить, что их ракеты не прилетят на головы наших граждан", - добавил Марочко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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