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В Новосибирской области продолжат устранять нехватку врачей - РИА Новости, 05.07.2022
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В Новосибирской области продолжат устранять нехватку врачей
В Новосибирской области продолжат устранять нехватку врачей - РИА Новости, 05.07.2022
В Новосибирской области продолжат устранять нехватку врачей
Новосибирская область продолжит работу по ликвидации дефицита кадров в здравоохранении и совершенствованию мер поддержки молодых специалистов, сообщил... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:13
2022-07-05T10:13
россия
общество
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Новосибирская область продолжит работу по ликвидации дефицита кадров в здравоохранении и совершенствованию мер поддержки молодых специалистов, сообщил губернатор региона Андрей Травников.Во вторник глава Новосибирской области вручил дипломы выпускникам-отличникам Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ). Он отметил, что выпуск этого года прошел сложности пандемийного периода, что накладывало отпечаток на учебу: студентам часто приходилось помогать действующим врачам."Ценность профессии медика в последние два года в глазах общества очень выросла. За два года совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 мы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не только не остановились в развитии медицинской отрасли, но и вынесли определенные уроки. В числе задач, которые мы должны решать, одна из важнейших, – продолжение работы по ликвидации дефицита кадров", – подчеркнул Травников.Он пояснил, что кадровая политика в здравоохранении Новосибирской области находится в центре внимания правительства региона, а ее основополагающие принципы - подготовка специалистов, привлечение их в отрасль, закрепление на рабочем месте, совершенствование знаний и практических навыков медиков.В регионе для снижения кадрового дефицита медицинских работников ведется работа с НГМУ и Новосибирским медицинским колледжем. Устранение кадрового дефицита врачей ведется путем целевой подготовки специалистов. Главную роль в привлечении медицинских кадров в сельские районы имеет реализация федеральной программы "Земский доктор"/"Земский фельдшер". В ней ежегодно участвует около 70 человек.Для привлечения востребованных специалистов и их закрепления на рабочих местах министерство здравоохранения Новосибирской области предоставляет соцподдержку медработникам. В частности, это единовременные денежные выплаты молодым специалистам в размере 300 тысяч рублей, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов.
https://ria.ru/20220419/tsentr-1784266108.html
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россия
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россия, общество, новосибирская область, новосибирск, андрей травников
10:13 05.07.2022
 
В Новосибирской области продолжат устранять нехватку врачей

Глава Новосибирской области Травников: регион продолжит устранять нехватку врачей

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Новосибирская область продолжит работу по ликвидации дефицита кадров в здравоохранении и совершенствованию мер поддержки молодых специалистов, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Во вторник глава Новосибирской области вручил дипломы выпускникам-отличникам Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ). Он отметил, что выпуск этого года прошел сложности пандемийного периода, что накладывало отпечаток на учебу: студентам часто приходилось помогать действующим врачам.
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"Ценность профессии медика в последние два года в глазах общества очень выросла. За два года совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 мы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не только не остановились в развитии медицинской отрасли, но и вынесли определенные уроки. В числе задач, которые мы должны решать, одна из важнейших, – продолжение работы по ликвидации дефицита кадров", – подчеркнул Травников.
Он пояснил, что кадровая политика в здравоохранении Новосибирской области находится в центре внимания правительства региона, а ее основополагающие принципы - подготовка специалистов, привлечение их в отрасль, закрепление на рабочем месте, совершенствование знаний и практических навыков медиков.
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В регионе для снижения кадрового дефицита медицинских работников ведется работа с НГМУ и Новосибирским медицинским колледжем. Устранение кадрового дефицита врачей ведется путем целевой подготовки специалистов. Главную роль в привлечении медицинских кадров в сельские районы имеет реализация федеральной программы "Земский доктор"/"Земский фельдшер". В ней ежегодно участвует около 70 человек.
Для привлечения востребованных специалистов и их закрепления на рабочих местах министерство здравоохранения Новосибирской области предоставляет соцподдержку медработникам. В частности, это единовременные денежные выплаты молодым специалистам в размере 300 тысяч рублей, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов.
 
РоссияОбществоНовосибирская областьНовосибирскАндрей Травников
 
 
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