https://ria.ru/20220705/vrachi-1800288550.html

В Новосибирской области продолжат устранять нехватку врачей

В Новосибирской области продолжат устранять нехватку врачей - РИА Новости, 05.07.2022

В Новосибирской области продолжат устранять нехватку врачей

Новосибирская область продолжит работу по ликвидации дефицита кадров в здравоохранении и совершенствованию мер поддержки молодых специалистов, сообщил... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:13

2022-07-05T10:13

2022-07-05T10:13

россия

общество

новосибирская область

новосибирск

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Новосибирская область продолжит работу по ликвидации дефицита кадров в здравоохранении и совершенствованию мер поддержки молодых специалистов, сообщил губернатор региона Андрей Травников.Во вторник глава Новосибирской области вручил дипломы выпускникам-отличникам Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ). Он отметил, что выпуск этого года прошел сложности пандемийного периода, что накладывало отпечаток на учебу: студентам часто приходилось помогать действующим врачам."Ценность профессии медика в последние два года в глазах общества очень выросла. За два года совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 мы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не только не остановились в развитии медицинской отрасли, но и вынесли определенные уроки. В числе задач, которые мы должны решать, одна из важнейших, – продолжение работы по ликвидации дефицита кадров", – подчеркнул Травников.Он пояснил, что кадровая политика в здравоохранении Новосибирской области находится в центре внимания правительства региона, а ее основополагающие принципы - подготовка специалистов, привлечение их в отрасль, закрепление на рабочем месте, совершенствование знаний и практических навыков медиков.В регионе для снижения кадрового дефицита медицинских работников ведется работа с НГМУ и Новосибирским медицинским колледжем. Устранение кадрового дефицита врачей ведется путем целевой подготовки специалистов. Главную роль в привлечении медицинских кадров в сельские районы имеет реализация федеральной программы "Земский доктор"/"Земский фельдшер". В ней ежегодно участвует около 70 человек.Для привлечения востребованных специалистов и их закрепления на рабочих местах министерство здравоохранения Новосибирской области предоставляет соцподдержку медработникам. В частности, это единовременные денежные выплаты молодым специалистам в размере 300 тысяч рублей, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов.

https://ria.ru/20220419/tsentr-1784266108.html

https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html

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новосибирская область

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, новосибирская область, новосибирск, андрей травников