https://ria.ru/20220705/vpn-1800235041.html

Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером

Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером - РИА Новости, 05.07.2022

Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером

В последнее время в России увеличилось число пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T02:18

2022-07-05T02:18

2022-07-05T02:18

технологии

vpn

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В последнее время в России увеличилось число пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый уровень безопасности и конфиденциальности, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Так, в процессе работы с VPN-сервисами ряд данных (IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных) становится доступен третьим лицам. Кроме того, если не использовать специализированные средства защиты компьютера, возможно заражение системы различными вирусами, добавляет эксперт. Поэтому он не рекомендует вход в банковские приложения и онлайн-покупки через VPN.В свою очередь, эффективность обеспечения конфиденциальности при использовании VPN можно проверить путем поиска информации о своем IP-адресе в интернете, в частности, смог ли VPN скрыть ваше текущее физическое местоположение, отметил Кашкин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220620/1796893826.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, vpn