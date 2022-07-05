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Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером - РИА Новости, 05.07.2022
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Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером
Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером - РИА Новости, 05.07.2022
Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером
В последнее время в России увеличилось число пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T02:18
2022-07-05T02:18
технологии
vpn
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В последнее время в России увеличилось число пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый уровень безопасности и конфиденциальности, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Так, в процессе работы с VPN-сервисами ряд данных (IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных) становится доступен третьим лицам. Кроме того, если не использовать специализированные средства защиты компьютера, возможно заражение системы различными вирусами, добавляет эксперт. Поэтому он не рекомендует вход в банковские приложения и онлайн-покупки через VPN.В свою очередь, эффективность обеспечения конфиденциальности при использовании VPN можно проверить путем поиска информации о своем IP-адресе в интернете, в частности, смог ли VPN скрыть ваше текущее физическое местоположение, отметил Кашкин.
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технологии, vpn
02:18 05.07.2022
 
Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером

Доцент Кашкин призвал не использовать VPN при входе в банковские приложения и при покупках

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В последнее время в России увеличилось число пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый уровень безопасности и конфиденциальности, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Так, в процессе работы с VPN-сервисами ряд данных (IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных) становится доступен третьим лицам. Кроме того, если не использовать специализированные средства защиты компьютера, возможно заражение системы различными вирусами, добавляет эксперт. Поэтому он не рекомендует вход в банковские приложения и онлайн-покупки через VPN.
Заблокируют ли VPN в России и чем заменить Windows - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 21:04Клименко советует
Заблокируют ли VPN в России и чем заменить Windows
В свою очередь, эффективность обеспечения конфиденциальности при использовании VPN можно проверить путем поиска информации о своем IP-адресе в интернете, в частности, смог ли VPN скрыть ваше текущее физическое местоположение, отметил Кашкин.
 
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