https://ria.ru/20220705/vpn-1800235041.html
Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером
Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером - РИА Новости, 05.07.2022
Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером
В последнее время в России увеличилось число пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T02:18
2022-07-05T02:18
2022-07-05T02:18
технологии
vpn
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В последнее время в России увеличилось число пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый уровень безопасности и конфиденциальности, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Так, в процессе работы с VPN-сервисами ряд данных (IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных) становится доступен третьим лицам. Кроме того, если не использовать специализированные средства защиты компьютера, возможно заражение системы различными вирусами, добавляет эксперт. Поэтому он не рекомендует вход в банковские приложения и онлайн-покупки через VPN.В свою очередь, эффективность обеспечения конфиденциальности при использовании VPN можно проверить путем поиска информации о своем IP-адресе в интернете, в частности, смог ли VPN скрыть ваше текущее физическое местоположение, отметил Кашкин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, vpn
Эксперт объяснил как узнать, что VPN следит за вашим компьютером
Доцент Кашкин призвал не использовать VPN при входе в банковские приложения и при покупках
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
В последнее время в России увеличилось число пользователей VPN-сервисов. В такой ситуации стоит помнить, что сервис иногда может не обеспечивать необходимый уровень безопасности и конфиденциальности, рассказал агентству "Прайм"
доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Так, в процессе работы с VPN-сервисами ряд данных (IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных) становится доступен третьим лицам. Кроме того, если не использовать специализированные средства защиты компьютера, возможно заражение системы различными вирусами, добавляет эксперт. Поэтому он не рекомендует вход в банковские приложения и онлайн-покупки через VPN.
В свою очередь, эффективность обеспечения конфиденциальности при использовании VPN можно проверить путем поиска информации о своем IP-адресе в интернете, в частности, смог ли VPN скрыть ваше текущее физическое местоположение, отметил Кашкин.