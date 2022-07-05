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Volvo сократит часть персонала в России в течение года - РИА Новости, 05.07.2022
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Volvo сократит часть персонала в России в течение года
Volvo сократит часть персонала в России в течение года - РИА Новости, 05.07.2022
Volvo сократит часть персонала в России в течение года
Volvo Group сократит часть персонала в подразделениях компании России в течение этого года, сейчас решается какое количество сотрудников это затронет, сообщили... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:50
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экономика
россия
volvo ab
авто
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РЯЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Volvo Group сократит часть персонала в подразделениях компании России в течение этого года, сейчас решается какое количество сотрудников это затронет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Volvo Group Trucks Russia."Компания Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России. Адаптация деятельности будет означать сокращение части персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года. В настоящее время руководство российского офиса в процессе определения, какое количество сотрудников будет затронуто", - сообщили в компании.“Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка”, - добавили в пресс-службе.
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экономика, россия, volvo ab, авто
12:50 05.07.2022
 
Volvo сократит часть персонала в России в течение года

Volvo Group сократит часть персонала в России в течение года, но не уйдет с рынка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтосалон Volvo в Екатеринбурге
Автосалон Volvo в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автосалон Volvo в Екатеринбурге. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Volvo Group сократит часть персонала в подразделениях компании России в течение этого года, сейчас решается какое количество сотрудников это затронет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Volvo Group Trucks Russia.
"Компания Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России. Адаптация деятельности будет означать сокращение части персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года. В настоящее время руководство российского офиса в процессе определения, какое количество сотрудников будет затронуто", - сообщили в компании.
“Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка”, - добавили в пресс-службе.
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