https://ria.ru/20220705/volvo-1800359395.html

Volvo сократит часть персонала в России в течение года

Volvo сократит часть персонала в России в течение года - РИА Новости, 05.07.2022

Volvo сократит часть персонала в России в течение года

Volvo Group сократит часть персонала в подразделениях компании России в течение этого года, сейчас решается какое количество сотрудников это затронет, сообщили... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:50

2022-07-05T12:50

2022-07-05T12:50

экономика

россия

volvo ab

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775814042_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_abf5f3318bf9e24be4f9616e7aca3b1a.jpg

РЯЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Volvo Group сократит часть персонала в подразделениях компании России в течение этого года, сейчас решается какое количество сотрудников это затронет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Volvo Group Trucks Russia."Компания Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России. Адаптация деятельности будет означать сокращение части персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года. В настоящее время руководство российского офиса в процессе определения, какое количество сотрудников будет затронуто", - сообщили в компании.“Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка”, - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220622/avtomobili-1797312982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, volvo ab, авто