https://ria.ru/20220705/volkswagen-1800434927.html

Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде

Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 05.07.2022

Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде

Компания Volkswagen Group Rus в России начала процедуру закрытия собственного офиса в Нижнем Новгороде, речь идет не о производственной площадке, заявили РИА... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:53

2022-07-05T15:53

2022-07-05T16:07

россия

экономика

volkswagen

нижний новгород

калуга

volkswagen group

фольксваген груп рус

группа газ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Компания Volkswagen Group Rus в России начала процедуру закрытия собственного офиса в Нижнем Новгороде, речь идет не о производственной площадке, заявили РИА Новости в пресс-службе "Фольксваген Груп Рус"."Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", - сообщили агентству в компании.Официальный представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович подчеркнула, что "закрывается не производство, а офис компании"."Речь идет не о производственном персонале ГАЗа и не о производственной площадке, а только о собственных сотрудниках Фольксваген Груп Рус", - отметила она.Она также сообщила, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены."В начале июня была запущена программа добровольного расторжения трудовых договоров для сотрудников Фольксваген Груп Рус в Нижнем Новгороде. Большинство сотрудников приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек", - уточнили в пресс-службе.Костюкович также добавила, что по ситуации с заводом Volkswagen в Калуге нет "никаких изменений".Ранее сообщалось, что в начале июня 200 сотрудникам производства автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке, которое находится в режиме простоя, было предложено добровольное увольнение с пакетом льгот. Пакет включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), уточнили в Volkswagen. В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде. Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется ведется на нижегородском ГАЗе.

https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799632153.html

https://ria.ru/20220609/volkswagen-1794145096.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, volkswagen, нижний новгород, калуга, volkswagen group, фольксваген груп рус, группа газ, skoda octavia