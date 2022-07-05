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Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 05.07.2022
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Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде
Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 05.07.2022
Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде
Компания Volkswagen Group Rus в России начала процедуру закрытия собственного офиса в Нижнем Новгороде, речь идет не о производственной площадке, заявили РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:53
2022-07-05T16:07
россия
экономика
volkswagen
нижний новгород
калуга
volkswagen group
фольксваген груп рус
группа газ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Компания Volkswagen Group Rus в России начала процедуру закрытия собственного офиса в Нижнем Новгороде, речь идет не о производственной площадке, заявили РИА Новости в пресс-службе "Фольксваген Груп Рус"."Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", - сообщили агентству в компании.Официальный представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович подчеркнула, что "закрывается не производство, а офис компании"."Речь идет не о производственном персонале ГАЗа и не о производственной площадке, а только о собственных сотрудниках Фольксваген Груп Рус", - отметила она.Она также сообщила, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены."В начале июня была запущена программа добровольного расторжения трудовых договоров для сотрудников Фольксваген Груп Рус в Нижнем Новгороде. Большинство сотрудников приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек", - уточнили в пресс-службе.Костюкович также добавила, что по ситуации с заводом Volkswagen в Калуге нет "никаких изменений".Ранее сообщалось, что в начале июня 200 сотрудникам производства автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке, которое находится в режиме простоя, было предложено добровольное увольнение с пакетом льгот. Пакет включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), уточнили в Volkswagen. В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде. Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется ведется на нижегородском ГАЗе.
https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799632153.html
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россия, экономика, volkswagen, нижний новгород, калуга, volkswagen group, фольксваген груп рус, группа газ, skoda octavia
15:53 05.07.2022 (обновлено: 16:07 05.07.2022)
 
Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде

Компания Volkswagen начала процедуру закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗавод Volkswagen Group Rus
Завод Volkswagen Group Rus - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Завод Volkswagen Group Rus. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Компания Volkswagen Group Rus в России начала процедуру закрытия собственного офиса в Нижнем Новгороде, речь идет не о производственной площадке, заявили РИА Новости в пресс-службе "Фольксваген Груп Рус".
"Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", - сообщили агентству в компании.
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Официальный представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович подчеркнула, что "закрывается не производство, а офис компании".
"Речь идет не о производственном персонале ГАЗа и не о производственной площадке, а только о собственных сотрудниках Фольксваген Груп Рус", - отметила она.
Она также сообщила, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены.
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"В начале июня была запущена программа добровольного расторжения трудовых договоров для сотрудников Фольксваген Груп Рус в Нижнем Новгороде. Большинство сотрудников приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек", - уточнили в пресс-службе.
Костюкович также добавила, что по ситуации с заводом Volkswagen в Калуге нет "никаких изменений".
Ранее сообщалось, что в начале июня 200 сотрудникам производства автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке, которое находится в режиме простоя, было предложено добровольное увольнение с пакетом льгот. Пакет включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), уточнили в Volkswagen. В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде. Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется ведется на нижегородском ГАЗе.
 
РоссияЭкономикаVolkswagenНижний НовгородКалугаVolkswagen GroupФольксваген Груп РусГруппа ГАЗSkoda Octavia
 
 
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