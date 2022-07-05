https://ria.ru/20220705/volkova-1800476503.html

Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции

Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции - РИА Новости, 05.07.2022

Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции. По словам актрисы, она ждала отпуска три года. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:55

2022-07-05T17:55

2022-07-05T17:55

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екатерина волкова (актриса)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции. По словам актрисы, она ждала отпуска три года.Вместе с семьей они хотели провести его лениво – не "вскакивать спозаранку", долго завтракать, загорать до обеда, объедаться и дремать. Однако, этого сделать не удалось. В качестве подтверждения своих слов актриса показала кадры с некачественной уборкой номера.Ранее о своем скором семейном отпуске рассказала Любовь Успенская и примерила несколько пляжных образов, чем привела поклонников восторг.

https://ria.ru/20220702/morgenshtern-1799730898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, екатерина волкова (актриса), новости - туризм