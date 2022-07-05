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Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции - РИА Новости, 05.07.2022
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Шоубиз
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Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции
Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции - РИА Новости, 05.07.2022
Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции
Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции. По словам актрисы, она ждала отпуска три года. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:55
2022-07-05T17:55
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
екатерина волкова (актриса)
новости - туризм
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции. По словам актрисы, она ждала отпуска три года.Вместе с семьей они хотели провести его лениво – не "вскакивать спозаранку", долго завтракать, загорать до обеда, объедаться и дремать. Однако, этого сделать не удалось. В качестве подтверждения своих слов актриса показала кадры с некачественной уборкой номера.Ранее о своем скором семейном отпуске рассказала Любовь Успенская и примерила несколько пляжных образов, чем привела поклонников восторг.
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знаменитости, шоу-бизнес, екатерина волкова (актриса), новости - туризм
17:55 05.07.2022
 
Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции. По словам актрисы, она ждала отпуска три года.
Вместе с семьей они хотели провести его лениво – не "вскакивать спозаранку", долго завтракать, загорать до обеда, объедаться и дремать. Однако, этого сделать не удалось.

"По итогу эти несколько дней мы выясняем отношения с менеджментом отеля, боремся с плесенью, грязью, хамством и так далее. Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так, видимо. Пожелайте нам удачи, чтобы мы справились со всеми мелкими неурядицами и насладились этим отпуском", – написала Екатерина.

В качестве подтверждения своих слов актриса показала кадры с некачественной уборкой номера.
Ранее о своем скором семейном отпуске рассказала Любовь Успенская и примерила несколько пляжных образов, чем привела поклонников восторг.
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