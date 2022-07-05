https://ria.ru/20220705/volkova-1800476503.html
Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции
Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции - РИА Новости, 05.07.2022
Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции
Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции. По словам актрисы, она ждала отпуска три года. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:55
2022-07-05T17:55
2022-07-05T17:55
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екатерина волкова (актриса)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции. По словам актрисы, она ждала отпуска три года.Вместе с семьей они хотели провести его лениво – не "вскакивать спозаранку", долго завтракать, загорать до обеда, объедаться и дремать. Однако, этого сделать не удалось. В качестве подтверждения своих слов актриса показала кадры с некачественной уборкой номера.Ранее о своем скором семейном отпуске рассказала Любовь Успенская и примерила несколько пляжных образов, чем привела поклонников восторг.
https://ria.ru/20220702/morgenshtern-1799730898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, екатерина волкова (актриса), новости - туризм
Звезда "Ворониных" пожаловалась на отдых в Турции
Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова пожаловалась на отдых в Турции. По словам актрисы, она ждала отпуска три года.
Вместе с семьей они хотели провести его лениво – не "вскакивать спозаранку", долго завтракать, загорать до обеда, объедаться и дремать. Однако, этого сделать не удалось.
"По итогу эти несколько дней мы выясняем отношения с менеджментом отеля, боремся с плесенью, грязью, хамством и так далее. Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так, видимо. Пожелайте нам удачи, чтобы мы справились со всеми мелкими неурядицами и насладились этим отпуском", – написала Екатерина.
В качестве подтверждения своих слов актриса показала кадры с некачественной уборкой номера.
Ранее о своем скором семейном отпуске рассказала Любовь Успенская и примерила
несколько пляжных образов, чем привела поклонников восторг.