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ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022
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ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации
ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022
ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в спецоперации России на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:23
2022-07-05T17:43
госдума рф
россия
общество
украина
единая россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в спецоперации России на Украине.В середине июня "Единая Россия" внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому статус ветерана следует предоставить гражданскому персоналу российских вооруженных сил, ремонтным бригадам, врачам и другим специалистам, привлеченным к выполнению задач СВО.Уточняется, что после принятия документа перечисленные категории граждан смогут получить социальную поддержку, а именно льготы и некоторые другие преимущества.Как подчеркнул секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак, статус ветерана предоставит гражданскому персоналу в зоне боевых действий дополнительную социальную защиту.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что гражданские специалисты проявляют героизм во время спецоперации и заслуживают поддержки государства.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220705/dobrovoltsy-1800391685.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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госдума рф, россия, общество, украина, единая россия, вооруженные силы рф
15:23 05.07.2022 (обновлено: 17:43 05.07.2022)
 
ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации

ГД приняла закон о предоставлении статуса ветерана гражданским, участвующим в спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в спецоперации России на Украине.
В середине июня "Единая Россия" внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому статус ветерана следует предоставить гражданскому персоналу российских вооруженных сил, ремонтным бригадам, врачам и другим специалистам, привлеченным к выполнению задач СВО.
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Уточняется, что после принятия документа перечисленные категории граждан смогут получить социальную поддержку, а именно льготы и некоторые другие преимущества.
Как подчеркнул секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак, статус ветерана предоставит гражданскому персоналу в зоне боевых действий дополнительную социальную защиту.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что гражданские специалисты проявляют героизм во время спецоперации и заслуживают поддержки государства.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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