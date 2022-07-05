https://ria.ru/20220705/veterany-1800424079.html

ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации

ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022

ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в спецоперации России на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:23

2022-07-05T15:23

2022-07-05T17:43

госдума рф

россия

общество

украина

единая россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в спецоперации России на Украине.В середине июня "Единая Россия" внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому статус ветерана следует предоставить гражданскому персоналу российских вооруженных сил, ремонтным бригадам, врачам и другим специалистам, привлеченным к выполнению задач СВО.Уточняется, что после принятия документа перечисленные категории граждан смогут получить социальную поддержку, а именно льготы и некоторые другие преимущества.Как подчеркнул секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак, статус ветерана предоставит гражданскому персоналу в зоне боевых действий дополнительную социальную защиту.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что гражданские специалисты проявляют героизм во время спецоперации и заслуживают поддержки государства.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220705/dobrovoltsy-1800391685.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, россия, общество, украина, единая россия, вооруженные силы рф