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Депутат ГД: военкоры смогут получить статус ветерана после дня командировки - РИА Новости, 05.07.2022
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Депутат ГД: военкоры смогут получить статус ветерана после дня командировки
Депутат ГД: военкоры смогут получить статус ветерана после дня командировки - РИА Новости, 05.07.2022
Депутат ГД: военкоры смогут получить статус ветерана после дня командировки
Для получения статуса ветерана боевых действий военкорам, а также гражданским лицам будет достаточно одного дня командировки, поскольку закон не устанавливает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:57
2022-07-05T17:57
россия
украина
донбасс
госдума рф
ситуация в днр и лнр
андрей красов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Для получения статуса ветерана боевых действий военкорам, а также гражданским лицам будет достаточно одного дня командировки, поскольку закон не устанавливает для этого никаких сроков, сообщил РИА Новости один из авторов законодательной инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине. Принятые нормы распространяются и на военных корреспондентов."Никаких сроков нет, даже одного дня хватит", - ответил политик на вопрос о сроках командировки военкоров на Донбасс для получения статуса ветерана.Красов также не исключил, что статус ветерана, без привязки к срокам командировки, могут получить и другие гражданские лица.Одно из ключевых условий, по словам депутата, - командировка должна быть оформлена официально.
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украина
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россия, украина, донбасс, госдума рф, ситуация в днр и лнр, андрей красов
17:57 05.07.2022
 
Депутат ГД: военкоры смогут получить статус ветерана после дня командировки

Депутат ГД: военкоры и гражданские смогут получить статус ветерана после дня командировки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Для получения статуса ветерана боевых действий военкорам, а также гражданским лицам будет достаточно одного дня командировки, поскольку закон не устанавливает для этого никаких сроков, сообщил РИА Новости один из авторов законодательной инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине. Принятые нормы распространяются и на военных корреспондентов.
Военный корреспондент - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 16:00
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана
"Никаких сроков нет, даже одного дня хватит", - ответил политик на вопрос о сроках командировки военкоров на Донбасс для получения статуса ветерана.
Красов также не исключил, что статус ветерана, без привязки к срокам командировки, могут получить и другие гражданские лица.
Одно из ключевых условий, по словам депутата, - командировка должна быть оформлена официально.
 
РоссияУкраинаДонбассГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРАндрей Красов
 
 
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