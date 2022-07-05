Рейтинг@Mail.ru
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/veteran-1800439217.html
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана - РИА Новости, 05.07.2022
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана
Военные корреспонденты, которые освещают спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:00
2022-07-05T16:17
госдума рф
общество
ярослав нилов
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/38/1557013865_0:18:2875:1635_1920x0_80_0_0_c592804ea6698fa7f70461432863caf6.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Военные корреспонденты, которые освещают спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов."Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.
https://ria.ru/20220705/veterany-1800424079.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/38/1557013865_335:0:2538:1652_1920x0_80_0_0_cb53570fab076eb66bfb6026c9958b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, ярослав нилов, ситуация в днр и лнр, украина
16:00 05.07.2022 (обновлено: 16:17 05.07.2022)
 
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана

Депутат Нилов: военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана

© РИА НовостиВоенный корреспондент
Военный корреспондент - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
Военный корреспондент. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Военные корреспонденты, которые освещают спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
"Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 15:23
ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации
 
Госдума РФОбществоЯрослав НиловСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала