https://ria.ru/20220705/veteran-1800439217.html

Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана

Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана - РИА Новости, 05.07.2022

Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана

Военные корреспонденты, которые освещают спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:00

2022-07-05T16:00

2022-07-05T16:17

госдума рф

общество

ярослав нилов

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Военные корреспонденты, которые освещают спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов."Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.

https://ria.ru/20220705/veterany-1800424079.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество, ярослав нилов, ситуация в днр и лнр, украина