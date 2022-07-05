https://ria.ru/20220705/veteran-1800439217.html
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана - РИА Новости, 05.07.2022
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана
Военные корреспонденты, которые освещают спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:00
2022-07-05T16:00
2022-07-05T16:17
госдума рф
общество
ярослав нилов
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Военные корреспонденты, которые освещают спецоперацию России на Украине, получат статус ветерана, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов."Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.
https://ria.ru/20220705/veterany-1800424079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, ярослав нилов, ситуация в днр и лнр, украина
16:00 05.07.2022 (обновлено: 16:17 05.07.2022)
Военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана
Депутат Нилов: военные корреспонденты, освещающие спецоперацию, получат статус ветерана