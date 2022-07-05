https://ria.ru/20220705/vampiry-1800424521.html

На аукционе продали набор для истребления вампиров, принадлежавший лорду

На аукционе продали набор для истребления вампиров, принадлежавший лорду - РИА Новости, 05.07.2022

На аукционе продали набор для истребления вампиров, принадлежавший лорду

Набор для истребления вампиров был продан на аукционе в Великобритании за более чем 13000 фунтов стерлингов, пишет The Mirror. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:47

2022-07-05T16:47

2022-07-05T16:47

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ноттингемшир

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Набор для истребления вампиров был продан на аукционе в Великобритании за более чем 13000 фунтов стерлингов, пишет The Mirror.В запирающемся ящике XIX века хранились инструменты и священные предметы, используемые для отпугивания вурдалаков. Среди них распятия, пистолеты, святая вода, четки и Библия. Также в комплект входит деревянный молоток и кол. Ящик оценивался в две — три тысячи фунтов стерлингов. Он был обнаружен в Ноттингемшире, Англия."Интерес к лоту еще до начала торгов был очень высок. Но результат превзошел все ожидания. Предложения поступали со всего мира, включая Францию, Америку и Канаду", — говорит владелец аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон. Он также отметил, что подобные вещи очаровывают коллекционеров, а этот набор в особенности их привлек, так как когда-то принадлежал британскому аристократу — лорду Уильяму Хэйли.

https://ria.ru/20220705/gogol-1800382006.html

ноттингемшир

англия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аукцион, ноттингемшир, англия