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На аукционе продали набор для истребления вампиров, принадлежавший лорду
На аукционе продали набор для истребления вампиров, принадлежавший лорду - РИА Новости, 05.07.2022
На аукционе продали набор для истребления вампиров, принадлежавший лорду
Набор для истребления вампиров был продан на аукционе в Великобритании за более чем 13000 фунтов стерлингов, пишет The Mirror. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:47
2022-07-05T16:47
2022-07-05T16:47
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Набор для истребления вампиров был продан на аукционе в Великобритании за более чем 13000 фунтов стерлингов, пишет The Mirror.В запирающемся ящике XIX века хранились инструменты и священные предметы, используемые для отпугивания вурдалаков. Среди них распятия, пистолеты, святая вода, четки и Библия. Также в комплект входит деревянный молоток и кол. Ящик оценивался в две — три тысячи фунтов стерлингов. Он был обнаружен в Ноттингемшире, Англия."Интерес к лоту еще до начала торгов был очень высок. Но результат превзошел все ожидания. Предложения поступали со всего мира, включая Францию, Америку и Канаду", — говорит владелец аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон. Он также отметил, что подобные вещи очаровывают коллекционеров, а этот набор в особенности их привлек, так как когда-то принадлежал британскому аристократу — лорду Уильяму Хэйли.
https://ria.ru/20220705/gogol-1800382006.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, аукцион, ноттингемшир, англия
На аукционе продали набор для истребления вампиров, принадлежавший лорду
Принадлежавший лорду набор для истребления вампиров продали за 13 тысяч фунтов стерлингов
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Набор для истребления вампиров был продан на аукционе в Великобритании за более чем 13000 фунтов стерлингов, пишет
The Mirror.
В запирающемся ящике XIX века хранились инструменты и священные предметы, используемые для отпугивания вурдалаков. Среди них распятия, пистолеты, святая вода, четки и Библия. Также в комплект входит деревянный молоток и кол.
Ящик оценивался в две — три тысячи фунтов стерлингов. Он был обнаружен в Ноттингемшире, Англия.
"Интерес к лоту еще до начала торгов был очень высок. Но результат превзошел все ожидания. Предложения поступали со всего мира, включая Францию, Америку и Канаду", — говорит владелец аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон.
Он также отметил, что подобные вещи очаровывают коллекционеров, а этот набор в особенности их привлек, так как когда-то принадлежал британскому аристократу — лорду Уильяму Хэйли.