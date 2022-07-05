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Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.07.2022
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Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко
Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.07.2022
Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко
Россия удовлетворена уровнем развития отношений с Узбекистаном, носящих многовекторный характер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:24
2022-07-05T19:24
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россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия удовлетворена уровнем развития отношений с Узбекистаном, носящих многовекторный характер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем нижней палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым."Мы удовлетворены уровнем развития отношений между нашими странами, они носят многоплановый и многовекторный характер", - сказала она, выразив надежду на то, что развитие этих отношений и дальше будет идти по нарастающей.Спикер отметила, что политический вектор развития российско-узбекистанских двусторонних отношений определяют главы наших государств. Также успешно развивается и межправительственное и межпарламентское взаимодействие, между Москвой и Ташкентом подписаны более 350 договоров и соглашений, подчеркнула Матвиенко.
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здоровье - общество, узбекистан, россия, москва, межпарламентский союз, снг, шос
19:24 05.07.2022
 
Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия удовлетворена уровнем развития отношений с Узбекистаном, носящих многовекторный характер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем нижней палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
"Мы удовлетворены уровнем развития отношений между нашими странами, они носят многоплановый и многовекторный характер", - сказала она, выразив надежду на то, что развитие этих отношений и дальше будет идти по нарастающей.
Узбекистан - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Спикер отметила, что политический вектор развития российско-узбекистанских двусторонних отношений определяют главы наших государств. Также успешно развивается и межправительственное и межпарламентское взаимодействие, между Москвой и Ташкентом подписаны более 350 договоров и соглашений, подчеркнула Матвиенко.
"Мы также высоко ценим эффективность взаимодействия парламентариев России и Узбекистана на различных международных площадках, это касается и Межпарламентского союза, и СНГ, и ШОС", - сказала она.
 
Здоровье - ОбществоУзбекистанРоссияМоскваМежпарламентский союзСНГШОС
 
 
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