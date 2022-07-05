https://ria.ru/20220705/uzbekistan-1800509977.html

Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко

Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.07.2022

Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко

Россия удовлетворена уровнем развития отношений с Узбекистаном, носящих многовекторный характер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:24

2022-07-05T19:24

2022-07-05T19:24

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узбекистан

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москва

межпарламентский союз

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия удовлетворена уровнем развития отношений с Узбекистаном, носящих многовекторный характер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем нижней палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым."Мы удовлетворены уровнем развития отношений между нашими странами, они носят многоплановый и многовекторный характер", - сказала она, выразив надежду на то, что развитие этих отношений и дальше будет идти по нарастающей.Спикер отметила, что политический вектор развития российско-узбекистанских двусторонних отношений определяют главы наших государств. Также успешно развивается и межправительственное и межпарламентское взаимодействие, между Москвой и Ташкентом подписаны более 350 договоров и соглашений, подчеркнула Матвиенко.

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здоровье - общество, узбекистан, россия, москва, межпарламентский союз, снг, шос