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Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко
Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.07.2022
Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко
Россия удовлетворена уровнем развития отношений с Узбекистаном, носящих многовекторный характер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:24
2022-07-05T19:24
2022-07-05T19:24
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия удовлетворена уровнем развития отношений с Узбекистаном, носящих многовекторный характер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем нижней палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым."Мы удовлетворены уровнем развития отношений между нашими странами, они носят многоплановый и многовекторный характер", - сказала она, выразив надежду на то, что развитие этих отношений и дальше будет идти по нарастающей.Спикер отметила, что политический вектор развития российско-узбекистанских двусторонних отношений определяют главы наших государств. Также успешно развивается и межправительственное и межпарламентское взаимодействие, между Москвой и Ташкентом подписаны более 350 договоров и соглашений, подчеркнула Матвиенко.
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здоровье - общество, узбекистан, россия, москва, межпарламентский союз, снг, шос
Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия удовлетворена развитием отношений с Узбекистаном