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В Британии нашли уязвимое место НАТО, связанное с Россией - РИА Новости, 05.07.2022
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В Британии нашли уязвимое место НАТО, связанное с Россией
В Британии нашли уязвимое место НАТО, связанное с Россией - РИА Новости, 05.07.2022
В Британии нашли уязвимое место НАТО, связанное с Россией
Готовность НАТО противостоять России, которая объединяет альянс, может стать для организации уязвимым местом. К такому выводу пришло британское издание The... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T00:48
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в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Готовность НАТО противостоять России, которая объединяет альянс, может стать для организации уязвимым местом. К такому выводу пришло британское издание The Guardian.Дело в том, что в рамках НАТО нет консенсуса касательно того, как быть с Россией. Все согласны, что нельзя допустить успеха официальной Москвы в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Но значит ли это, что ей необходимо физически нанести поражение, как настаивают Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы? Или будет достаточно, если ситуация разрешится таким образом, что Москва не сможет с уверенностью заявить о своей победе, как предпочли бы лидеры Германии, говорится в публикации.Пока этот спор остается абстрактным. Но в тот момент, когда Россия "намекнет", что она готова к перемирию на Украине, все эти разногласия внутри НАТО всплывут на поверхность, резюмирует The Guardian.Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы России, интересы ее безопасности.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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в мире, россия, украина, нато
00:48 05.07.2022 (обновлено: 11:41 05.07.2022)
 
В Британии нашли уязвимое место НАТО, связанное с Россией

The Guardian: готовность НАТО противостоять России может оказаться ее уязвимостью

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Готовность НАТО противостоять России, которая объединяет альянс, может стать для организации уязвимым местом. К такому выводу пришло британское издание The Guardian.
Дело в том, что в рамках НАТО нет консенсуса касательно того, как быть с Россией. Все согласны, что нельзя допустить успеха официальной Москвы в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Но значит ли это, что ей необходимо физически нанести поражение, как настаивают Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы? Или будет достаточно, если ситуация разрешится таким образом, что Москва не сможет с уверенностью заявить о своей победе, как предпочли бы лидеры Германии, говорится в публикации.
Пока этот спор остается абстрактным. Но в тот момент, когда Россия "намекнет", что она готова к перемирию на Украине, все эти разногласия внутри НАТО всплывут на поверхность, резюмирует The Guardian.
Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Как в конце апреля рассказывал глава МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы России, интересы ее безопасности.
Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
 
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