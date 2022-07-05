https://ria.ru/20220705/ukraina-1800538873.html

Более 22 тысяч человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и Украины

Более 22 тысяч человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и Украины - РИА Новости, 05.07.2022

Более 22 тысяч человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и Украины

За прошедшие сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик эвакуированы в Россию более 22 тысяч человек, среди них около 3,5 тысяч... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:40

2022-07-05T21:40

2022-07-05T21:40

здоровье - общество

украина

донбасс

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик эвакуированы в Россию более 22 тысяч человек, среди них около 3,5 тысяч детей, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 047 человек, в том числе 3 456 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 335 067 человек, из которых 368 199 детей", - сообщил Мизинцев.По его словам, российскую границу пересекли 364 375 автомобилей, в том числе за сутки – 4 534.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

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здоровье - общество, украина, донбасс