Более 22 тысяч человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и Украины
Мизинцев: более 22 тысяч человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и Украины
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик эвакуированы в Россию более 22 тысяч человек, среди них около 3,5 тысяч детей, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 047 человек, в том числе 3 456 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 335 067 человек, из которых 368 199 детей", - сообщил Мизинцев.
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По его словам, российскую границу пересекли 364 375 автомобилей, в том числе за сутки – 4 534.
"В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - отметил генерал.