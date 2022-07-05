18:13 05.07.2022 (обновлено: 19:23 05.07.2022)
Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России"
Верховный комиссар ООН Бачелет обеспокоилась арестами на Украине за поддержку России
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность данными о более чем тысяче арестов СБУ за "поддержку России" с возможными нарушениями прав человека, сообщается на сайте агентства.
Во время 50-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве она представила доклад о положении в области прав человека на Украине во время боевых действий в период с 24 февраля по 15 мая 2022 года.
"СБУ и национальная полиция, как сообщается, арестовали более тысячи лиц, подозреваемых в поддержке российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных группировок. У нас есть опасения, что аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области соблюдения прав человека", — говорится в документе.
По словам Бачелет, известно о двенадцати случаях, которые можно расценивать как насильственные исчезновения.
В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала уже бывшего уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову предотвратить пытки. Позже она рассказала, что получила ответ Денисовой о невозможности достижения договоренностей по этому вопросу, составленный в "традиционных оскорбительных формах".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.