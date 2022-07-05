https://ria.ru/20220705/ukraina-1800491033.html

Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России"

Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России" - РИА Новости, 05.07.2022

Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России"

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность данными о более чем тысяче арестов СБУ за "поддержку России" с возможными... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:13

2022-07-05T18:13

2022-07-05T19:23

специальная военная операция на украине

в мире

мишель бачелет

оон

украина

россия

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность данными о более чем тысяче арестов СБУ за "поддержку России" с возможными нарушениями прав человека, сообщается на сайте агентства.Во время 50-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве она представила доклад о положении в области прав человека на Украине во время боевых действий в период с 24 февраля по 15 мая 2022 года."СБУ и национальная полиция, как сообщается, арестовали более тысячи лиц, подозреваемых в поддержке российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных группировок. У нас есть опасения, что аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области соблюдения прав человека", — говорится в документе.По словам Бачелет, известно о двенадцати случаях, которые можно расценивать как насильственные исчезновения.В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала уже бывшего уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову предотвратить пытки. Позже она рассказала, что получила ответ Денисовой о невозможности достижения договоренностей по этому вопросу, составленный в "традиционных оскорбительных формах".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html

https://ria.ru/20220620/espch-1796665675.html

украина

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мишель бачелет, оон, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, женева (город)