Рейтинг@Mail.ru
Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России" - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800491033.html
Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России"
Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России" - РИА Новости, 05.07.2022
Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России"
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность данными о более чем тысяче арестов СБУ за "поддержку России" с возможными... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:13
2022-07-05T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
мишель бачелет
оон
украина
россия
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность данными о более чем тысяче арестов СБУ за "поддержку России" с возможными нарушениями прав человека, сообщается на сайте агентства.Во время 50-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве она представила доклад о положении в области прав человека на Украине во время боевых действий в период с 24 февраля по 15 мая 2022 года."СБУ и национальная полиция, как сообщается, арестовали более тысячи лиц, подозреваемых в поддержке российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных группировок. У нас есть опасения, что аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области соблюдения прав человека", — говорится в документе.По словам Бачелет, известно о двенадцати случаях, которые можно расценивать как насильственные исчезновения.В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала уже бывшего уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову предотвратить пытки. Позже она рассказала, что получила ответ Денисовой о невозможности достижения договоренностей по этому вопросу, составленный в "традиционных оскорбительных формах".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html
https://ria.ru/20220620/espch-1796665675.html
украина
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мишель бачелет, оон, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, женева (город)
18:13 05.07.2022 (обновлено: 19:23 05.07.2022)
 
Верховный комиссар ООН обеспокоилась арестами СБУ за "поддержку России"

Верховный комиссар ООН Бачелет обеспокоилась арестами на Украине за поддержку России

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность данными о более чем тысяче арестов СБУ за "поддержку России" с возможными нарушениями прав человека, сообщается на сайте агентства.
Во время 50-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве она представила доклад о положении в области прав человека на Украине во время боевых действий в период с 24 февраля по 15 мая 2022 года.
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 23:53
Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обвинила ООН и ЮНИСЕФ в бездействии
"СБУ и национальная полиция, как сообщается, арестовали более тысячи лиц, подозреваемых в поддержке российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных группировок. У нас есть опасения, что аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области соблюдения прав человека", — говорится в документе.
По словам Бачелет, известно о двенадцати случаях, которые можно расценивать как насильственные исчезновения.
В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала уже бывшего уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову предотвратить пытки. Позже она рассказала, что получила ответ Денисовой о невозможности достижения договоренностей по этому вопросу, составленный в "традиционных оскорбительных формах".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 10:04
Клишас предложил ЕСПЧ перенаправить Украине требования о правах человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМишель БачелетООНУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЖенева (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала