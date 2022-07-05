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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в 16.00 мск выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:20
2022-07-05T16:20
2022-07-05T16:27
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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сша
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 мск выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), сша, нато
16:20 05.07.2022 (обновлено: 16:27 05.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку