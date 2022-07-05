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"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы - РИА Новости, 05.07.2022
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"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы
"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы - РИА Новости, 05.07.2022
"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы
Украинским властям следует перестать рассчитывать на поддержку европейских партнеров из-за накапливающейся усталости от конфликта, пишет китайский военный... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:16
2022-07-05T16:39
в мире
дмитрий медведев
украина
европа
киев
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинским властям следует перестать рассчитывать на поддержку европейских партнеров из-за накапливающейся усталости от конфликта, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в колонке для Global Times.По мнению обозревателя, Украине пора "отпустить свою безответную любовь", поскольку Европа не рассматривает ее как "родственную душу"."Киев вряд ли сможет добиться чего-то большего, чем получение статуса кандидата на вступление в Европейский cоюз", — констатировал Сун Чжунпин.Таким образом, он согласился с позицией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который уже писал в Telegram-канале об усталости европейцев от Украины. Российский политик призвал Киев ради его собственного блага как можно быстрее "разорвать этот брачный союз навсегда".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220705/nato-1800401277.html
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в мире, дмитрий медведев, украина, европа, киев, россия, ситуация в днр и лнр
16:16 05.07.2022 (обновлено: 16:39 05.07.2022)
 
"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы

Global Times пишет, что Украина должна покончить с "безответной любовью" к Европе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинским властям следует перестать рассчитывать на поддержку европейских партнеров из-за накапливающейся усталости от конфликта, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в колонке для Global Times.

"Многие европейцы все чаще рассматривают Украину как бремя, которое им трудно нести. Они чувствуют усталость от такой новостной повестки, что означает, что "медовый месяц" между Киевом и Европой подходит к концу", — считает он.

По мнению обозревателя, Украине пора "отпустить свою безответную любовь", поскольку Европа не рассматривает ее как "родственную душу".
"Киев вряд ли сможет добиться чего-то большего, чем получение статуса кандидата на вступление в Европейский cоюз", — констатировал Сун Чжунпин.
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Таким образом, он согласился с позицией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который уже писал в Telegram-канале об усталости европейцев от Украины. Российский политик призвал Киев ради его собственного блага как можно быстрее "разорвать этот брачный союз навсегда".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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