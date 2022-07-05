https://ria.ru/20220705/ukraina-1800449255.html

"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы

"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы - РИА Новости, 05.07.2022

"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы

Украинским властям следует перестать рассчитывать на поддержку европейских партнеров из-за накапливающейся усталости от конфликта, пишет китайский военный... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:16

2022-07-05T16:16

2022-07-05T16:39

в мире

дмитрий медведев

украина

европа

киев

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинским властям следует перестать рассчитывать на поддержку европейских партнеров из-за накапливающейся усталости от конфликта, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в колонке для Global Times.По мнению обозревателя, Украине пора "отпустить свою безответную любовь", поскольку Европа не рассматривает ее как "родственную душу"."Киев вряд ли сможет добиться чего-то большего, чем получение статуса кандидата на вступление в Европейский cоюз", — констатировал Сун Чжунпин.Таким образом, он согласился с позицией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который уже писал в Telegram-канале об усталости европейцев от Украины. Российский политик призвал Киев ради его собственного блага как можно быстрее "разорвать этот брачный союз навсегда".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220705/nato-1800401277.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800354648.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, дмитрий медведев, украина, европа, киев, россия, ситуация в днр и лнр