https://ria.ru/20220705/ukraina-1800443551.html

Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина"

Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина" - РИА Новости, 05.07.2022

Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина"

Суд на Украине запретил деятельность партии "Счастливая Украина", чей почетный председатель Александр Клименко в 2014 году выехал в Россию, сообщили в четверг в РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:08

2022-07-05T16:08

2022-07-05T16:10

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Счастливая Украина", чей почетный председатель Александр Клименко в 2014 году выехал в Россию, сообщили в четверг в общественной организации "Движение честно", позиционирующее себя как вовлекающее граждан в борьбу с политической коррупцией.Ранее по решению суда на Украине были запрещены партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".По информации общественного движения, ранее партия называлась "Успешная Украина", за несколько дней до решения суда ее переименовали в "Счастливую Украину". Согласно данным из открытых источников, партия была зарегистрирована в 2011 году. В 2015 году ее почетным председателем был избран Александр Клименко, занимавший с декабря 2012 по 27 февраля 2014 года пост министра доходов и сборов Украины. В 2014 году он выехал в Россию. Движение называет Клименко предателем родины.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797044560.html

https://ria.ru/20220624/partiya-1797858546.html

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в мире, украина, александр клименко, владимир сальдо, львов, россия, наши, социалистическая партия украины