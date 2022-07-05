Рейтинг@Mail.ru
Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина" - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800443551.html
Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина"
Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина" - РИА Новости, 05.07.2022
Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Счастливая Украина", чей почетный председатель Александр Клименко в 2014 году выехал в Россию, сообщили в четверг в РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:08
2022-07-05T16:10
в мире
украина
александр клименко
владимир сальдо
львов
россия
наши
социалистическая партия украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_619e9a9a5cdb8ba46fe7e67cbcc711ea.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Счастливая Украина", чей почетный председатель Александр Клименко в 2014 году выехал в Россию, сообщили в четверг в общественной организации "Движение честно", позиционирующее себя как вовлекающее граждан в борьбу с политической коррупцией.Ранее по решению суда на Украине были запрещены партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".По информации общественного движения, ранее партия называлась "Успешная Украина", за несколько дней до решения суда ее переименовали в "Счастливую Украину". Согласно данным из открытых источников, партия была зарегистрирована в 2011 году. В 2015 году ее почетным председателем был избран Александр Клименко, занимавший с декабря 2012 по 27 февраля 2014 года пост министра доходов и сборов Украины. В 2014 году он выехал в Россию. Движение называет Клименко предателем родины.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797044560.html
https://ria.ru/20220624/partiya-1797858546.html
украина
львов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_298:0:4906:3456_1920x0_80_0_0_0ec1d0ac61e0217324b8e0713b77c520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр клименко, владимир сальдо, львов, россия, наши, социалистическая партия украины
16:08 05.07.2022 (обновлено: 16:10 05.07.2022)
 
Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина"

"Движение честно": суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина"

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Счастливая Украина", чей почетный председатель Александр Клименко в 2014 году выехал в Россию, сообщили в четверг в общественной организации "Движение честно", позиционирующее себя как вовлекающее граждан в борьбу с политической коррупцией.
Ранее по решению суда на Украине были запрещены партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 15:03
В России запретили сайты со списками погибших на Украине
"Восьмой апелляционный суд Львова 5 июля запретил деятельность партии "Счастливая Украина", - сообщает "Движение честно" со ссылкой на СБ Украины.
По информации общественного движения, ранее партия называлась "Успешная Украина", за несколько дней до решения суда ее переименовали в "Счастливую Украину". Согласно данным из открытых источников, партия была зарегистрирована в 2011 году. В 2015 году ее почетным председателем был избран Александр Клименко, занимавший с декабря 2012 по 27 февраля 2014 года пост министра доходов и сборов Украины. В 2014 году он выехал в Россию. Движение называет Клименко предателем родины.
Флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 14:34
На Украине запретили деятельность партии "Русь Единая"
 
В миреУкраинаАлександр КлименкоВладимир СальдоЛьвовРоссияНашиСоциалистическая партия Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала