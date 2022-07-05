16:08 05.07.2022 (обновлено: 16:10 05.07.2022)
Суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина"
"Движение честно": суд во Львове запретил партию "Счастливая Украина"
Украинский город Львов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Счастливая Украина", чей почетный председатель Александр Клименко в 2014 году выехал в Россию, сообщили в четверг в общественной организации "Движение честно", позиционирующее себя как вовлекающее граждан в борьбу с политической коррупцией.
Ранее по решению суда на Украине были запрещены партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".
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"Восьмой апелляционный суд Львова 5 июля запретил деятельность партии "Счастливая Украина", - сообщает "Движение честно" со ссылкой на СБ Украины.
По информации общественного движения, ранее партия называлась "Успешная Украина", за несколько дней до решения суда ее переименовали в "Счастливую Украину". Согласно данным из открытых источников, партия была зарегистрирована в 2011 году. В 2015 году ее почетным председателем был избран Александр Клименко, занимавший с декабря 2012 по 27 февраля 2014 года пост министра доходов и сборов Украины. В 2014 году он выехал в Россию. Движение называет Клименко предателем родины.
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