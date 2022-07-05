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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:19

2022-07-05T15:19

2022-07-05T16:54

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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донецк (днр)

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Последствия массированных обстрелов мирных кварталов Донецка украинскими войсками Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Погиб ребенок. 2022-07-05T15:19 true PT0M50S

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк, нато