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Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины - РИА Новости, 05.07.2022
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Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины
Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины
Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию, пункты которой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:08
2022-07-05T15:08
в мире
украина
швейцария
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ЦЮРИХ, 5 июл - РИА Новости. Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию, пункты которой предусматривают необходимость борьбы с коррупцией и обеспечение независимой судебной системы в этой стране.Ранее отмечалось, что участие в форуме принимали представители 40 стран и 20 международных организаций.Согласно итоговому документу, Украина будет руководить процессом восстановления и осуществлять его совместно с международными партнерами, финансовые потоки при этом будут регулярно контролироваться.Декларация также предполагает необходимость "обеспечения независимой судебной системы и борьбу с коррупцией". В ней подчеркивается, что финансирование восстановления должно быть справедливым и открытым.Президент Швейцарии Иньяцио Кассис со своей стороны заявил, что участники конференции в Лугано запустили процесс восстановления Украины на международном уровне и определили принципы, лежащие в основе этого процесса. По его словам, итоги форума закладывают основу, "которая в долгосрочной перспективе позволит добиться большего, чем просто восстановление разрушенной инфраструктуры страны".
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в мире, украина, швейцария
15:08 05.07.2022
 
Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины

Участники форума в Лугано в итоговой декларации закрепили принципы восстановления Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 5 июл - РИА Новости. Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию, пункты которой предусматривают необходимость борьбы с коррупцией и обеспечение независимой судебной системы в этой стране.
Ранее отмечалось, что участие в форуме принимали представители 40 стран и 20 международных организаций.
Согласно итоговому документу, Украина будет руководить процессом восстановления и осуществлять его совместно с международными партнерами, финансовые потоки при этом будут регулярно контролироваться.
Декларация также предполагает необходимость "обеспечения независимой судебной системы и борьбу с коррупцией". В ней подчеркивается, что финансирование восстановления должно быть справедливым и открытым.
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис со своей стороны заявил, что участники конференции в Лугано запустили процесс восстановления Украины на международном уровне и определили принципы, лежащие в основе этого процесса. По его словам, итоги форума закладывают основу, "которая в долгосрочной перспективе позволит добиться большего, чем просто восстановление разрушенной инфраструктуры страны".
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 13:00Специальная военная операция на Украине
Гутерреш призвал незамедлительно начать восстанавливать Украину
 
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