https://ria.ru/20220705/ukraina-1800417010.html
Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины
Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины
Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию, пункты которой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:08
2022-07-05T15:08
2022-07-05T15:08
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ЦЮРИХ, 5 июл - РИА Новости. Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, приняли итоговую декларацию, пункты которой предусматривают необходимость борьбы с коррупцией и обеспечение независимой судебной системы в этой стране.Ранее отмечалось, что участие в форуме принимали представители 40 стран и 20 международных организаций.Согласно итоговому документу, Украина будет руководить процессом восстановления и осуществлять его совместно с международными партнерами, финансовые потоки при этом будут регулярно контролироваться.Декларация также предполагает необходимость "обеспечения независимой судебной системы и борьбу с коррупцией". В ней подчеркивается, что финансирование восстановления должно быть справедливым и открытым.Президент Швейцарии Иньяцио Кассис со своей стороны заявил, что участники конференции в Лугано запустили процесс восстановления Украины на международном уровне и определили принципы, лежащие в основе этого процесса. По его словам, итоги форума закладывают основу, "которая в долгосрочной перспективе позволит добиться большего, чем просто восстановление разрушенной инфраструктуры страны".
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в мире, украина, швейцария
Участники конференции в Лугано согласовали принципы восстановления Украины
Участники форума в Лугано в итоговой декларации закрепили принципы восстановления Украины