13:40 05.07.2022 (обновлено: 13:45 05.07.2022)
Украинские военные, отступая, минируют территории противопехотными минами
Украинские военные, отступая, минируют территории противопехотными минами
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией, передает корреспондент РИА Новости.
Для дистанционного минирования боевики применяют специальные кассетные боеприпасы, содержащие в себе "Лепестки", выпущенные с РСЗО (реактивных систем залпового огня) типа "Смерч" или "Ураган". Оставленные позиции "усеиваются" модификацией ПФМ-1. "Лепесток" имеет массу всего 80 граммов, не содержит поражающих элементов и гарантированно не способен убить человека. Но около 40 граммов взрывчатого вещества повышенной мощности калечат, отрывая наступившему на мину нижнюю часть ноги – обычно, ступню. Раненый может погибнуть от кровопотери. "Лепесток" имеет две модификации – с самоликвидацией (ПФМ-1С) и без (ПФМ-1). На Донбассе украинские военные применяют именно последнюю. Она представляет опасность не только для военных, но и для мирного населения. К примеру, "Лепесток" может обнаружить ребенок.
"Данная противопехотная мина уже взведена, она в боевом положении, ее нужно уничтожать на месте. Либо накладным зарядом, либо расстреливать из стрелкового оружия с безопасного расстояния" - рассказал корреспонденту РИА Новости сапер из группировки российских войск "О" ("Отважные"), которому приходится убирать оставленные боевиками "сюрпризы".
В 2005 году Верховная рада Украины приняла закон о ратификации Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Оттавская конвенция была открыта для подписания 3 декабря 1997 года, приобрела силу 1 марта 1999 года. Украина подписала ее 24 февраля 1999 года. Депозитарием Конвенции является генеральный секретарь ООН.
Целью документа является преодоление следствий невыборочного и широкомасштабного применения противопехотных мин. Положениями конвенции предполагается полный запрет и ликвидация этого вида вооружения.