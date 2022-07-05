https://ria.ru/20220705/ukraina-1800379500.html

Украинские военные, отступая, минируют территории противопехотными минами

Украинские военные, отступая, минируют территории противопехотными минами - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские военные, отступая, минируют территории противопехотными минами

Украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:40

2022-07-05T13:40

2022-07-05T13:45

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные, отступая, плотно минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", запрещенными Оттавской конвенцией, передает корреспондент РИА Новости.Для дистанционного минирования боевики применяют специальные кассетные боеприпасы, содержащие в себе "Лепестки", выпущенные с РСЗО (реактивных систем залпового огня) типа "Смерч" или "Ураган". Оставленные позиции "усеиваются" модификацией ПФМ-1. "Лепесток" имеет массу всего 80 граммов, не содержит поражающих элементов и гарантированно не способен убить человека. Но около 40 граммов взрывчатого вещества повышенной мощности калечат, отрывая наступившему на мину нижнюю часть ноги – обычно, ступню. Раненый может погибнуть от кровопотери. "Лепесток" имеет две модификации – с самоликвидацией (ПФМ-1С) и без (ПФМ-1). На Донбассе украинские военные применяют именно последнюю. Она представляет опасность не только для военных, но и для мирного населения. К примеру, "Лепесток" может обнаружить ребенок.В 2005 году Верховная рада Украины приняла закон о ратификации Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Оттавская конвенция была открыта для подписания 3 декабря 1997 года, приобрела силу 1 марта 1999 года. Украина подписала ее 24 февраля 1999 года. Депозитарием Конвенции является генеральный секретарь ООН.Целью документа является преодоление следствий невыборочного и широкомасштабного применения противопехотных мин. Положениями конвенции предполагается полный запрет и ликвидация этого вида вооружения.

https://ria.ru/20220704/himars-1800206485.html

https://ria.ru/20220613/pushilin-1795083783.html

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в мире, украина, россия, донбасс, верховная рада украины, оон