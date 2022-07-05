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Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800371303.html
Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины
Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины
Польша обещает активно участвовать в восстановлении Украины, заявил вице-премьер правительства Петр Глиньский журналистам в швейцарском Лугано. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:15
2022-07-05T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
европа
нато
евросоюз
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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша обещает активно участвовать в восстановлении Украины, заявил вице-премьер правительства Петр Глиньский журналистам в швейцарском Лугано."Польша является одной из наиболее активных стран, если речь идет о помощи Украине, прежде всего, поставках оружия, так как это в данный момент важнее всего, но и во многих других областях, в том числе приему беженцев. Мы также давно находимся в процессе подготовки поддержки Украины, восстановления Украины. Собственно говоря, восстановление Украины уже должно идти", - сказал Глиньский"Мы выступаем за то, что нужно быть активными уже в настоящее время. Конечно, как самый большой сосед Украины и самый большой союзник Украины в этой части Европы мы также будем активны в процессе восстановления этой страны в связи с войной. Не после войны, а уже сегодня нужно восстанавливать", - добавил он.Также польский вице-премьер надеется на то, что нынешние события на Украине ускорят процесс ее вступления в ЕС и ослабят Россию."Я надеюсь, что эта война также принесет изменения в отношениях Украины с Европой и миром. Украина уже находится в процессе присоединения к Евросоюзу и должна быть как можно раньше включена в Европейский союз. Я также надеюсь, что в будущем – к НАТО. Это изменение геополитической ситуации означает также и иначе быть не может, ослабление России, влияния России", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800365060.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, европа, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
13:15 05.07.2022
 
Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины

Вице-премьер правительства Польши Глиньский обещал помочь Украине в восстановлении страны

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша обещает активно участвовать в восстановлении Украины, заявил вице-премьер правительства Петр Глиньский журналистам в швейцарском Лугано.
"Польша является одной из наиболее активных стран, если речь идет о помощи Украине, прежде всего, поставках оружия, так как это в данный момент важнее всего, но и во многих других областях, в том числе приему беженцев. Мы также давно находимся в процессе подготовки поддержки Украины, восстановления Украины. Собственно говоря, восстановление Украины уже должно идти", - сказал Глиньский
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
13:00Специальная военная операция на Украине
Гутерреш призвал незамедлительно начать восстанавливать Украину
"Мы выступаем за то, что нужно быть активными уже в настоящее время. Конечно, как самый большой сосед Украины и самый большой союзник Украины в этой части Европы мы также будем активны в процессе восстановления этой страны в связи с войной. Не после войны, а уже сегодня нужно восстанавливать", - добавил он.
Также польский вице-премьер надеется на то, что нынешние события на Украине ускорят процесс ее вступления в ЕС и ослабят Россию.
"Я надеюсь, что эта война также принесет изменения в отношениях Украины с Европой и миром. Украина уже находится в процессе присоединения к Евросоюзу и должна быть как можно раньше включена в Европейский союз. Я также надеюсь, что в будущем – к НАТО. Это изменение геополитической ситуации означает также и иначе быть не может, ослабление России, влияния России", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияЕвропаНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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