https://ria.ru/20220705/ukraina-1800371303.html
Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины
Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины
Польша обещает активно участвовать в восстановлении Украины, заявил вице-премьер правительства Петр Глиньский журналистам в швейцарском Лугано. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:15
2022-07-05T13:15
2022-07-05T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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нато
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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша обещает активно участвовать в восстановлении Украины, заявил вице-премьер правительства Петр Глиньский журналистам в швейцарском Лугано."Польша является одной из наиболее активных стран, если речь идет о помощи Украине, прежде всего, поставках оружия, так как это в данный момент важнее всего, но и во многих других областях, в том числе приему беженцев. Мы также давно находимся в процессе подготовки поддержки Украины, восстановления Украины. Собственно говоря, восстановление Украины уже должно идти", - сказал Глиньский"Мы выступаем за то, что нужно быть активными уже в настоящее время. Конечно, как самый большой сосед Украины и самый большой союзник Украины в этой части Европы мы также будем активны в процессе восстановления этой страны в связи с войной. Не после войны, а уже сегодня нужно восстанавливать", - добавил он.Также польский вице-премьер надеется на то, что нынешние события на Украине ускорят процесс ее вступления в ЕС и ослабят Россию."Я надеюсь, что эта война также принесет изменения в отношениях Украины с Европой и миром. Украина уже находится в процессе присоединения к Евросоюзу и должна быть как можно раньше включена в Европейский союз. Я также надеюсь, что в будущем – к НАТО. Это изменение геополитической ситуации означает также и иначе быть не может, ослабление России, влияния России", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800365060.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, европа, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Польша пообещала активную помощь в восстановлении Украины
Вице-премьер правительства Польши Глиньский обещал помочь Украине в восстановлении страны
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша обещает активно участвовать в восстановлении Украины, заявил вице-премьер правительства Петр Глиньский журналистам в швейцарском Лугано.
"Польша является одной из наиболее активных стран, если речь идет о помощи Украине, прежде всего, поставках оружия, так как это в данный момент важнее всего, но и во многих других областях, в том числе приему беженцев. Мы также давно находимся в процессе подготовки поддержки Украины, восстановления Украины. Собственно говоря, восстановление Украины уже должно идти", - сказал Глиньский
"Мы выступаем за то, что нужно быть активными уже в настоящее время. Конечно, как самый большой сосед Украины и самый большой союзник Украины в этой части Европы мы также будем активны в процессе восстановления этой страны в связи с войной. Не после войны, а уже сегодня нужно восстанавливать", - добавил он.
Также польский вице-премьер надеется на то, что нынешние события на Украине ускорят процесс ее вступления в ЕС и ослабят Россию.
"Я надеюсь, что эта война также принесет изменения в отношениях Украины с Европой и миром. Украина уже находится в процессе присоединения к Евросоюзу и должна быть как можно раньше включена в Европейский союз. Я также надеюсь, что в будущем – к НАТО. Это изменение геополитической ситуации означает также и иначе быть не может, ослабление России, влияния России", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.