https://ria.ru/20220705/ukraina-1800365060.html

Гутерреш призвал незамедлительно начать восстанавливать Украину

Гутерреш призвал незамедлительно начать восстанавливать Украину - РИА Новости, 05.07.2022

Гутерреш призвал незамедлительно начать восстанавливать Украину

Процесс восстановления Украины будет долгим, он должен начаться прямо сейчас, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:00

2022-07-05T13:00

2022-07-05T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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антониу гутерреш

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 5 июл - РИА Новости. Процесс восстановления Украины будет долгим, он должен начаться прямо сейчас, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.По словам генсека ООН, которые он произнес, обращаясь в видеоформате к участникам конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано, на восстановление разрушенных домов, школ, больниц и другой критически важной инфраструктуры на Украине уйдут годы."Мы готовим основу для реконструкции и восстановления объектов критически важной инфраструктуры. Это долгий путь, но он должен начаться сейчас", - сказал Гутерреш. Он добавил, что ООН совместно с международными партнерами оказывает необходимую помощь почти 9 миллионам человек на Украине. "Мы также работаем с правительством Украины над устранением коварной угрозы неразорвавшихся боеприпасов, наземных мин и кассетных боеприпасов", - отметил генсек ООН.

https://ria.ru/20220704/vosstanovlenie-1800149152.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, антониу гутерреш, ситуация в днр и лнр