https://ria.ru/20220705/ukraina-1800241608.html
Немцев возмутило желание Украины получить 720 миллиардов евро
Немцев возмутило желание Украины получить 720 миллиардов евро - РИА Новости, 05.07.2022
Немцев возмутило желание Украины получить 720 миллиардов евро
Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на озвученные Украиной оценки того, сколько потребуется на восстановление страны. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:21
2022-07-05T03:21
2022-07-05T03:32
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денис шмыгаль
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на озвученные Украиной оценки того, сколько потребуется на восстановление страны.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил на международной конференции в Лугано, что на восстановление страны необходимо 750 миллиардов долларов, основным источником финансирования, по его утверждению, должны стать конфискованные российские активы. По словам Шмыгаля, другие источники восстановления – это гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции, а также бюджет страны.Публикация Der Spiegel на данную тему вызвала активный отклик читателей в комментариях."Семьсот двадцать миллиардов евро? Почему не 700 миллиардов? Как будто у Зеленского есть какие-то обоснования для этой цифры?" – написал пользователь Oliver."Мне интересно, как получается огромная сумма в 720 миллиардов (по оценкам Украины). После Второй мировой войны "план Маршалла" обошелся в 13 миллиардов долларов для всей Европы. На сегодняшний день это будет чуть менее 130 миллиардов долларов. Как Украина (серьезный вопрос, есть ли распределение?) пришла к 720 миллиардам евро, страна, которая всего в 1,8 раза больше Германии?" – задался вопросом Marco3000."Ребята там имеют многолетний опыт в прощупывании и знают, как получить максимум", - ответил Marc-OnuE."Да, звучит некрасиво, но вбрасывать 720 миллиардов в страну с индексом коррупции, как у Мексики, звучит не очень мудро и реалистично. Не приближаемся ли мы к рецессии прямо сейчас? Грезы никому не помогают, только дают обманутые надежды", - указал DelegierterNull."Кто на самом деле гарантирует, что деньги пойдут на восстановление? Украина – символ безудержной коррупции, пожалуйста, не забывайте", - напомнил nachgedacht."Куда девались все предыдущие миллиарды для Украины? Можно ли потребовать отчета об этом, прежде чем продолжать тратить деньги, которые не принадлежат (европейским руководителям. – прим. ред.)?" – спросил Wiso."Честно говоря, запросы населения Украины звучат так, как будто нужно профинансировать небывалый комфорт, роскошь, красоту и многое другое. Похоже на бездонную яму", - заметил ChrisBln66."А в (пострадавшей от прошлогоднего наводнения в Германии. – прим. ред.) долине реки Ар люди по прошествии года все еще ждут обещанной помощи. Наши люди, заметьте!" – добавил Gwaigillion.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220701/pomosch-1799658286.html
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в мире, украина, германия, европа, денис шмыгаль, владимир путин
03:21 05.07.2022 (обновлено: 03:32 05.07.2022)
Немцев возмутило желание Украины получить 720 миллиардов евро
Читатели Der Spiegel сравнили Украину, захотевшую 720 миллиардов евро, с бездонной ямой
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали
на озвученные Украиной оценки того, сколько потребуется на восстановление страны.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил на международной конференции в Лугано, что на восстановление страны необходимо 750 миллиардов долларов, основным источником финансирования, по его утверждению, должны стать конфискованные российские активы. По словам Шмыгаля, другие источники восстановления – это гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции, а также бюджет страны.
Публикация Der Spiegel на данную тему вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Семьсот двадцать миллиардов евро? Почему не 700 миллиардов? Как будто у Зеленского есть какие-то обоснования для этой цифры?" – написал пользователь Oliver.
"Мне интересно, как получается огромная сумма в 720 миллиардов (по оценкам Украины). После Второй мировой войны "план Маршалла" обошелся в 13 миллиардов долларов для всей Европы
. На сегодняшний день это будет чуть менее 130 миллиардов долларов. Как Украина (серьезный вопрос, есть ли распределение?) пришла к 720 миллиардам евро, страна, которая всего в 1,8 раза больше Германии
?" – задался вопросом Marco3000.
"Ребята там имеют многолетний опыт в прощупывании и знают, как получить максимум", - ответил Marc-OnuE.
"Да, звучит некрасиво, но вбрасывать 720 миллиардов в страну с индексом коррупции, как у Мексики, звучит не очень мудро и реалистично. Не приближаемся ли мы к рецессии прямо сейчас? Грезы никому не помогают, только дают обманутые надежды", - указал DelegierterNull.
"Кто на самом деле гарантирует, что деньги пойдут на восстановление? Украина – символ безудержной коррупции, пожалуйста, не забывайте", - напомнил nachgedacht.
"Куда девались все предыдущие миллиарды для Украины? Можно ли потребовать отчета об этом, прежде чем продолжать тратить деньги, которые не принадлежат (европейским руководителям. – прим. ред.)?" – спросил Wiso.
"Честно говоря, запросы населения Украины звучат так, как будто нужно профинансировать небывалый комфорт, роскошь, красоту и многое другое. Похоже на бездонную яму", - заметил ChrisBln66.
"А в (пострадавшей от прошлогоднего наводнения в Германии. – прим. ред.) долине реки Ар люди по прошествии года все еще ждут обещанной помощи. Наши люди, заметьте!" – добавил Gwaigillion.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.