https://ria.ru/20220705/uchenyy-1800383281.html

В Петербурге установят мемориальную доску этнографу Юрию Кнорозову

В Петербурге установят мемориальную доску этнографу Юрию Кнорозову - РИА Новости, 05.07.2022

В Петербурге установят мемориальную доску этнографу Юрию Кнорозову

Мемориальную доску в честь ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, планируется установить в музее антропологии и этнографии имени Петра... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:53

2022-07-05T13:53

2022-07-05T14:09

россия

юрий кнорозов

санкт-петербург

мексика

центральная америка

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Мемориальную доску в честь ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, планируется установить в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН, Кунсткамера) в ноябре, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти Кнорозова, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в ноябре."По поручению президента в ноябре планируем установить мемориальную доску Юрию Кнорозову. 19 ноября исполнится 100 лет со дня рождения историка и этнографа, основателя советской школы майянистики", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.Он напомнил, что инициатива об установке доски поступила от Кунсткамеры. Изначально планировалось установить мемориальную доску внутри здания, но теперь заявители решили разместить ее снаружи."Заявка Кунсткамеры будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета по мемориальным доскам", - отметил вице-губернатор.Юрий Кнорозов (1922-1999) в 1952 году сумел дешифровать письменность майя как слоговое фонетическое письмо, когда знак передает один слог. Кнорозов создал метод дешифровки древних систем письма (или метод позиционной статистики), когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать.Майя - цивилизация, существовавшая на территории современной Мексики и Центральной Америки. Она известна своей письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системами. Большинство городов цивилизации достигли пика развития в 250-900 годах нашей эры. К моменту прихода испанских конкистадоров цивилизация была в глубоком упадке.

https://ria.ru/20200726/1574808352.html

https://ria.ru/20190507/1553004523.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юрий кнорозов, санкт-петербург, мексика, центральная америка, наука