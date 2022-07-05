https://ria.ru/20220705/trud-1800467999.html
В Москве безработица держится ниже пандемийного уровня, заявил Собянин
В Москве безработица держится ниже пандемийного уровня, заявил Собянин - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве безработица держится ниже пандемийного уровня, заявил Собянин
На рынке труда ничего страшного не произошло, несмотря на уход многих брендовых компаний, в Москве уровень безработицы ниже уровня пандемии, меньше 0,5%, заявил РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:04
2022-07-05T17:04
2022-07-05T17:30
москва
экономика
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На рынке труда ничего страшного не произошло, несмотря на уход многих брендовых компаний, в Москве уровень безработицы ниже уровня пандемии, меньше 0,5%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ничего страшного не произошло, несмотря на уход брендовых торговых сетей, общепита, ряда автомобилестроения и так далее, в целом рынок труда стабилен, в Москве он держится ниже уровня, который был, я имею в виду безработица, ниже уровня, который был во время пандемии. Сегодня он составляет меньше 0,5%, а сегодня мы видим даже рост занятости, это говорит о том, что ничего кардинально трагического в этой отрасли тоже не произошло", - сказал Собянин на президиуме Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, экономика, сергей собянин, россия
17:04 05.07.2022 (обновлено: 17:30 05.07.2022)
В Москве безработица держится ниже пандемийного уровня, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин заявил, что уровень безработицы в столице составил меньше 0,5 процента