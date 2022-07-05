https://ria.ru/20220705/trud-1800467999.html

В Москве безработица держится ниже пандемийного уровня, заявил Собянин

В Москве безработица держится ниже пандемийного уровня, заявил Собянин - РИА Новости, 05.07.2022

В Москве безработица держится ниже пандемийного уровня, заявил Собянин

На рынке труда ничего страшного не произошло, несмотря на уход многих брендовых компаний, в Москве уровень безработицы ниже уровня пандемии, меньше 0,5%, заявил РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:04

2022-07-05T17:04

2022-07-05T17:30

москва

экономика

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На рынке труда ничего страшного не произошло, несмотря на уход многих брендовых компаний, в Москве уровень безработицы ниже уровня пандемии, меньше 0,5%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ничего страшного не произошло, несмотря на уход брендовых торговых сетей, общепита, ряда автомобилестроения и так далее, в целом рынок труда стабилен, в Москве он держится ниже уровня, который был, я имею в виду безработица, ниже уровня, который был во время пандемии. Сегодня он составляет меньше 0,5%, а сегодня мы видим даже рост занятости, это говорит о том, что ничего кардинально трагического в этой отрасли тоже не произошло", - сказал Собянин на президиуме Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

https://ria.ru/20220705/sobyanin-1800457344.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, экономика, сергей собянин, россия