https://ria.ru/20220705/tranzit-1800248161.html

Алиханов заявил, что вопрос транзита в Калининград "никуда не денется"

Алиханов заявил, что вопрос транзита в Калининград "никуда не денется" - РИА Новости, 05.07.2022

Алиханов заявил, что вопрос транзита в Калининград "никуда не денется"

Если заявленные ЕС сроки решения вопроса с транзитом в Калининград не будут выдержаны, власти региона будут предлагать руководству страны принимать ответные... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:07

2022-07-05T07:07

2022-07-05T09:01

калининград

россия

евросоюз

литва

в мире

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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Если заявленные ЕС сроки решения вопроса с транзитом в Калининград не будут выдержаны, власти региона будут предлагать руководству страны принимать ответные меры, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Десятое июля это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе есовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас", - сказал Алиханов.Губернатор добавил, что вопрос транзита "никуда не денется". "Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры", - пояснил он.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

https://ria.ru/20220705/tranzit-1800245799.html

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россия

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"Будем предлагать ответные меры" – Алиханов о решении вопроса с транзитом в Калининграде Если ЕС не решит вопрос с транзитом в Калининград до 10 июля, как обещано, власти региона предложат руководству страны принимать ответные меры, заявил РИА Новости Алиханов. 2022-07-05T07:07 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

калининград, россия, евросоюз, литва, в мире