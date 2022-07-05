https://ria.ru/20220705/tranzit-1800248161.html
Алиханов заявил, что вопрос транзита в Калининград "никуда не денется"
Алиханов заявил, что вопрос транзита в Калининград "никуда не денется" - РИА Новости, 05.07.2022
Алиханов заявил, что вопрос транзита в Калининград "никуда не денется"
Если заявленные ЕС сроки решения вопроса с транзитом в Калининград не будут выдержаны, власти региона будут предлагать руководству страны принимать ответные... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:07
2022-07-05T07:07
2022-07-05T09:01
калининград
россия
евросоюз
литва
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Если заявленные ЕС сроки решения вопроса с транзитом в Калининград не будут выдержаны, власти региона будут предлагать руководству страны принимать ответные меры, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Десятое июля это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе есовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас", - сказал Алиханов.Губернатор добавил, что вопрос транзита "никуда не денется". "Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры", - пояснил он.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800266715_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d16eecf38bbc5b210f7cbffa725bc946.jpg
"Будем предлагать ответные меры" – Алиханов о решении вопроса с транзитом в Калининграде
Если ЕС не решит вопрос с транзитом в Калининград до 10 июля, как обещано, власти региона предложат руководству страны принимать ответные меры, заявил РИА Новости Алиханов.
2022-07-05T07:07
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, россия, евросоюз, литва, в мире
07:07 05.07.2022 (обновлено: 09:01 05.07.2022)
Алиханов заявил, что вопрос транзита в Калининград "никуда не денется"
Губернатор Алиханов: Калининград после 10 июля будет вынужден предлагать ответные меры
КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Если заявленные ЕС сроки решения вопроса с транзитом в Калининград не будут выдержаны, власти региона будут предлагать руководству страны принимать ответные меры, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Десятое июля это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе есовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас", - сказал Алиханов.
Губернатор добавил, что вопрос транзита "никуда не денется". "Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры", - пояснил он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград
ряда товаров, попавших под санкции ЕС
. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
сказала, что Литва
, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия
исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.