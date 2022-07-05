https://ria.ru/20220705/trachuk-1800127953.html

Аркадий Трачук: новые 100 рублей могут заменить старые за полтора-два года

Аркадий Трачук: новые 100 рублей могут заменить старые за полтора-два года - РИА Новости, 05.07.2022

Аркадий Трачук: новые 100 рублей могут заменить старые за полтора-два года

Банк России на прошлой неделе представил обновленную купюру в 100 рублей: современный дизайн сделал ее более похожей на своих старших сестер – 200 и 2000... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:30

2022-07-05T10:30

2022-07-05T10:30

интервью

аркадий трачук

экономика

технологии

россия

гознак

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Банк России на прошлой неделе представил обновленную купюру в 100 рублей: современный дизайн сделал ее более похожей на своих старших сестер – 200 и 2000 рублей, а еще она обзавелась QR-кодом и защитным лаком, продлевающим срок службы банкноты. Тем не менее, россиянам придется немного подождать, прежде чем купюра со Спасской башней и парком "Зарядье" окажется в их кошельках. В интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук рассказал, когда новые деньги появятся в обращении, почему в России пока не будет пластиковых банкнот, и ждать ли нам изменения внешнего вида монет. Беседовала Алсу Гараева.– Давайте кратко подведем итоги работы Гознака за прошедшее полугодие. Как на вас сказывается санкционный режим, введенный против России? Стало ли сложнее приобретать комплектующие, пришлось ли отказаться от каких-то ощутимых контрактов?– Конечно, резкое изменение условий сказывается на работе. Другое дело, насколько это критично: мы вынуждены перестраивать логистические цепочки, искать новых поставщиков, разрабатывать новые схемы финансового взаимодействия. Но, по счастью, проблем с критически важными продуктами нет. Мы по всем таким продуктам нашли варианты решения. На сегодня предприятие функционирует без каких-либо авралов и потрясений. А наша международная активность, не смотря на влияние санкций, проходит на высоком уровне. Мы и свои обязательства перед текущими заказчиками выполняем, и в международных тендерах участвуем.– Банк России на прошлой неделе представил новую купюру. Давайте подробнее поговорим о ней. Насколько сложно будет адаптировать банкоматы и другую банковскую технику? Ведь в большинстве у нас зарубежные.– Что касается сортировальной техники, у нас есть все компетенции, чтобы ее настроить под учет банкнот нового образца. С банкоматами, наверное, будет сложнее. Техника стандартизированная, ее достаточно много. Но в целом, думаю, что и там все решения будут найдены. Наверное, это займет больше времени, чем это бы занимало раньше. Но уровень специалистов у нас в стране достаточно высокий, чтобы решить такие задачи.– Сколько потребуется времени, чтобы новая купюра заместила старую в обороте?– Прямой связи между тем, как работает печатный станок, и выдаются деньги коммерческим банкам, нет. Есть буфер в виде хранилища Центрального банка, который контролирует процесс ввода наличных в обращение, нивелируя резкие всплески спроса, когда они появляются. При этом отмечу, что время жизни банкноты 100 рублей после модернизации за счет применения новых технологий увеличится. В общем случае, технически это могло бы занять полтора-два года, но точные цифры я вам не могу сказать.– Когда новые банкноты поступят в обращение?– Сначала Центральный банк должен убедиться в готовности системы работать с ними. Мне сложно ответить за тех, кто отвечает за готовность банкоматов. По большому счету, если они обладают всеми необходимыми данными, они могут сделать это в течение нескольких месяцев. В нынешних условиях, думаю, что это займет чуть больше времени. Я бы рискнул сделать предположение, что в течение полугодия, в основном, эта задача будет, в общем, решена. Некоторые могут сказать, что я чересчур оптимистичен.– Насколько новая купюра отечественного производства?– Она легко может быть полностью отечественной. За исключением хлопка, во всем остальном она может быть на 100% отечественного производства. Даже если сегодня в ней используются зарубежные материалы, банкнота спроектирована таким образом, что может полностью производиться в России.– При производстве банкноты планировалось использовать антимикробные вещества…– Нет, какой-то специальной антимикробной обработки не применяется. Используются поклейка бумаги и лакирование – этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту наличного денежного обращения. Наверное, банкнота и не должна, как ультрафиолетовая лампа, убивать окружающих микробов. Сама по себе проклейка, которая используется, обладает свойствами, препятствующими их размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами.– Использование пластика, на ваш взгляд, при изготовлении денег сейчас нецелесообразно?– Пластик хорош для низких номиналов, для высоких он не очень хорош с точки зрения защиты. К тому же, при одновременном обращении пластиковых и бумажных банкнот, настройка всего оборудования для каждого из случаев будет разной, что не очень разумно, особенно, когда мы ограничены в быстром увеличении количества оборудования. Пластиковые банкноты еще и дороже, даже с учетом более высокого срока их обращения. Они также вызывают дополнительные трудности, связанные с их вторичной переработкой. Но пластиковые банкноты не являются единственной альтернативой. Гознаком уже несколько лет назад разработана технология Plamet, основанная на композитных материалах. С ее помощью изготавливаются монетоподобные изделия, такие решения могут использоваться для изготовления монет, банкнот низких номиналов. Мы ее уже тестируем в нескольких странах.– Может быть, назрела необходимость модернизации монет в России?– Я бы не сказал. Происходит естественное выбытие монет низких номиналов. Монета, в среднем, служит до 20 лет. С точки зрения добавления монет других номиналов, тоже не уверен. Очевидной потребности в монетах стало меньше, хотя есть сферы, где они по-прежнему нужны. Нужна ли монета более крупных номиналов – для меня сомнительно. Подделки есть, но их количество столь незначительно, что нельзя говорить, что нужно срочно переделывать монеты.– В целом вы ожидаете, что снизится уровень фальшивомонетничества благодаря модернизации банкнот?– Безусловно. На сколько – время покажет. В первое время сильно снизится. Но понять, насколько сильно это произойдет из-за новых банкнот, сложно. Сейчас у нас в плане фальшивомонетничества комфортная цифра – около семи выявленных фальшивок на миллион.– На сколько, согласно оценке Гознака, изменился процент мастерских подделок высокого качества?– В последнее время мы их не встречали. Нас больше беспокоят подделки для банкоматов, подделки так называемого "банка приколов". В этой связи Банком России сейчас проводится большая работа по формированию требований к способам проверки подлинности банкоматами, особенно банкоматами с рециркуляцией наличных. Мы, в свою очередь, работаем над совершенствованием машиночитаемого комплекса, чтобы избежать массовой загрузки таких банкнот в банкоматы. Радикально новых схем подделки банкнот нет, в большинстве своем это так называемые ксероксные подделки.– Назрела ли необходимость в модернизации банкнот номиналом 200 и 2000 рублей?– Нет, конечно. Я не вижу никаких предпосылок для этого.– Следующие номиналы, которые мы ждем, – это 1000 и 5000 рублей. Между какими объектами для нанесения на них выбирают сейчас специалисты?– Могу только сказать, что основной выбор завершен, сейчас работают специалисты над их художественным оформлением. Но они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированных 100 рублей.– Изменится ли как-то объем изготавливаемых денег в связи с оборотом рубля на территории ДНР и ЛНР?– Нет прямой оперативной зависимости между увеличением спроса на банкноты в экономике и печатанием денег. К примеру, даже с учетом пикового спроса на наличные деньги в марте этого года заказ Банка России ни в марте, ни во втором квартале никак не изменился. Отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что никак не повлияло.– Изменился ли спрос на изготовление загранпаспортов?– Он стабилен на уровне предшествующих лет. В объемах прошлого года цифры. Работа по усилению защиты идентификационных документов постоянно проводится, мы свои предложения недавно направили в министерство внутренних дел, чтобы усилить отдельные защитные признаки. Но такая работа проводится постоянно. С точки зрения изменения внешнего вида такого запроса со стороны заказчика не было.– Недавно Гознак приобрел контроль над компанией БИС. Означает ли это, что вы собираетесь выходить на рынок банкоматного оборудования?– БИС традиционно занимается счетно-сортировальной техникой. Поэтому Гознак присутствует на рынке счетно-сортировальной техники, главным образом для центральных банков. В сегодняшних условиях я не исключаю, что мы сможем предложить решения и для коммерческих банков. Мы, собственно, в прошлом году выпустили новую счетно-сортировальную машину с высокой производительностью, BARS S5, которая уже сейчас может заинтересовать крупные коммерческие банки. Но банкоматы – не совсем наше направление деятельности. Я не думаю, что мы будем двигаться в этом направлении.

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https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

https://ria.ru/20220211/falshivka-1772177978.html

https://ria.ru/20220214/kupyury-1772523330.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, аркадий трачук, экономика, технологии, россия, гознак