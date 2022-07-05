https://ria.ru/20220705/tor-1800363680.html

На Большом Уссурийском острове могут создать экспериментальную ТОР

На Большом Уссурийском острове могут создать экспериментальную ТОР - РИА Новости, 05.07.2022

На Большом Уссурийском острове могут создать экспериментальную ТОР

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании Совета безопасности РФ во вторник в Хабаровске поднял вопрос о возможном создании экспериментальной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:57

2022-07-05T12:57

2022-07-05T12:57

хабаровский край

россия

хабаровский край

михаил дегтярев

амур (река)

китай

николай патрушев

владимир путин

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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании Совета безопасности РФ во вторник в Хабаровске поднял вопрос о возможном создании экспериментальной межгосударственной территории опережающего развития (ТОР) на территории острова Большой Уссурийский.Губернатор принял участие в совместном выездном совещании секретаря Совбеза Николая Патрушева и вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии приняли также участие главы других дальневосточных регионов, представители федеральных министерств и ведомств, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса. В ходе совещания были затронуты вопросы общественной, государственной и экономической безопасности в условиях сложившейся международной обстановки."На встрече... поднял вопрос развития Большого Уссурийского острова и строительства грузопассажирского перехода в КНР... Кроме того, в свете вероломных санкций коллективного Запада против России затронули тему возможного создания экспериментальной межгосударственной ТОР на территории острова", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после совещания.Он отметил, что "все поручения даны, процесс идет".Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100. По оценке правительства региона, на освоение острова требуется не менее 37 миллиардов рублей.Дегтярев в феврале 2021 года выступил с предложением открыть грузопассажирский переход на территорию острова, президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть эту инициативу. По предварительной оценке, которая подтверждается и китайской стороной, сообщал глава региона в апреле прошлого года, выступая на Международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры", грузооборот пункта пропуска на первом этапе составит 700 тысяч тонн с ростом к 2029 году до 1,3 миллиона тонн в год.Как считает губернатор, погранпереход может способствовать развитию на острове зоны беспошлинной торговли, обработки экспортно-импортных грузов, видовых маршрутов.

https://ria.ru/20220705/kontrol-1800296246.html

https://ria.ru/20220628/basseyn-1798596287.html

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хабаровский край

амур (река)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, хабаровский край, михаил дегтярев, амур (река), китай, николай патрушев, владимир путин, экономика