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На Большом Уссурийском острове могут создать экспериментальную ТОР - РИА Новости, 05.07.2022
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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220705/tor-1800363680.html
На Большом Уссурийском острове могут создать экспериментальную ТОР
На Большом Уссурийском острове могут создать экспериментальную ТОР - РИА Новости, 05.07.2022
На Большом Уссурийском острове могут создать экспериментальную ТОР
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании Совета безопасности РФ во вторник в Хабаровске поднял вопрос о возможном создании экспериментальной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:57
2022-07-05T12:57
хабаровский край
россия
хабаровский край
михаил дегтярев
амур (река)
китай
николай патрушев
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании Совета безопасности РФ во вторник в Хабаровске поднял вопрос о возможном создании экспериментальной межгосударственной территории опережающего развития (ТОР) на территории острова Большой Уссурийский.Губернатор принял участие в совместном выездном совещании секретаря Совбеза Николая Патрушева и вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии приняли также участие главы других дальневосточных регионов, представители федеральных министерств и ведомств, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса. В ходе совещания были затронуты вопросы общественной, государственной и экономической безопасности в условиях сложившейся международной обстановки."На встрече... поднял вопрос развития Большого Уссурийского острова и строительства грузопассажирского перехода в КНР... Кроме того, в свете вероломных санкций коллективного Запада против России затронули тему возможного создания экспериментальной межгосударственной ТОР на территории острова", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после совещания.Он отметил, что "все поручения даны, процесс идет".Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100. По оценке правительства региона, на освоение острова требуется не менее 37 миллиардов рублей.Дегтярев в феврале 2021 года выступил с предложением открыть грузопассажирский переход на территорию острова, президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть эту инициативу. По предварительной оценке, которая подтверждается и китайской стороной, сообщал глава региона в апреле прошлого года, выступая на Международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры", грузооборот пункта пропуска на первом этапе составит 700 тысяч тонн с ростом к 2029 году до 1,3 миллиона тонн в год.Как считает губернатор, погранпереход может способствовать развитию на острове зоны беспошлинной торговли, обработки экспортно-импортных грузов, видовых маршрутов.
https://ria.ru/20220705/kontrol-1800296246.html
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хабаровский край
амур (река)
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россия, хабаровский край, михаил дегтярев, амур (река), китай, николай патрушев, владимир путин, экономика
12:57 05.07.2022
 
На Большом Уссурийском острове могут создать экспериментальную ТОР

Дегтярев: на Большом Уссурийском острове возможно создание экспериментальной ТОР

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае
Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании Совета безопасности РФ во вторник в Хабаровске поднял вопрос о возможном создании экспериментальной межгосударственной территории опережающего развития (ТОР) на территории острова Большой Уссурийский.
Губернатор принял участие в совместном выездном совещании секретаря Совбеза Николая Патрушева и вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии приняли также участие главы других дальневосточных регионов, представители федеральных министерств и ведомств, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса. В ходе совещания были затронуты вопросы общественной, государственной и экономической безопасности в условиях сложившейся международной обстановки.
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"На встрече... поднял вопрос развития Большого Уссурийского острова и строительства грузопассажирского перехода в КНР... Кроме того, в свете вероломных санкций коллективного Запада против России затронули тему возможного создания экспериментальной межгосударственной ТОР на территории острова", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после совещания.
Он отметил, что "все поручения даны, процесс идет".
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100. По оценке правительства региона, на освоение острова требуется не менее 37 миллиардов рублей.
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Дегтярев в феврале 2021 года выступил с предложением открыть грузопассажирский переход на территорию острова, президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть эту инициативу. По предварительной оценке, которая подтверждается и китайской стороной, сообщал глава региона в апреле прошлого года, выступая на Международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры", грузооборот пункта пропуска на первом этапе составит 700 тысяч тонн с ростом к 2029 году до 1,3 миллиона тонн в год.
Как считает губернатор, погранпереход может способствовать развитию на острове зоны беспошлинной торговли, обработки экспортно-импортных грузов, видовых маршрутов.
 
Хабаровский крайРоссияХабаровский крайМихаил ДегтяревАмур (река)КитайНиколай ПатрушевВладимир ПутинЭкономика
 
 
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