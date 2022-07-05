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Госдума одобрила в I чтении законопроект о работе такси - РИА Новости, 05.07.2022
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Госдума одобрила в I чтении законопроект о работе такси
Госдума одобрила в I чтении законопроект о работе такси - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума одобрила в I чтении законопроект о работе такси
Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства, регулирующий работу такси. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:57
2022-07-05T17:14
общество
госдума рф
россия
такси
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства, регулирующий работу такси.Кабмин РФ 11 мая внес в Госдуму законопроект, который в том числе предписывает службам заказа агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Профильный комитет ГД на своем заседании 29 июня поддержал инициативу. Инициатива комплексно регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Законопроект предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра.Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленным правительством РФ, отмечается в проекте закона. Кроме того, законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств, а также их количество на дорогах ряда городов. Автомобили будут оснащаться прибором контроля за вниманием и усталостью водителей, говорится в проекте.На данный момент законодательством РФ не предусмотрена возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в пояснительной записке к проекту. Теперь самозанятым будет предоставлена возможность работать в сфере перевозок такси.Законопроект предполагает введение регионального реестра легковых такси, куда будут вноситься сведения об автомобилях и юридических и физических лицах, их эксплуатирующих. Также перевозчики будут обязаны в том числе вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.Водителем, согласно нововведениям, не может быть лицо, которое лишили управления автомобилем до одного года со дня окончания предыдущего аналогичного срока, не прошло аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры и ряда других объектов, имеющее более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.Органы государственной власти субъектов РФ вправе применять меры государственной поддержки перевозчиков, в том числе в целях стимулирования использования в качестве легкового такси электромобилей, транспортных средств с двигателями, работающими на газомоторном топливе, а также осуществления перевозок пассажиров из числа инвалидов, также говорится в законопроекте. Кроме того, в нем указывается, что города федерального значения смогут самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси.
https://ria.ru/20220629/taksi-1798944640.html
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общество, госдума рф, россия, такси
16:57 05.07.2022 (обновлено: 17:14 05.07.2022)
 
Госдума одобрила в I чтении законопроект о работе такси

Госдума одобрила в I чтении законопроект, комплексно регулирующий работу такси

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице в Москве
Автомобиль такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобиль такси на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства, регулирующий работу такси.
Кабмин РФ 11 мая внес в Госдуму законопроект, который в том числе предписывает службам заказа агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Профильный комитет ГД на своем заседании 29 июня поддержал инициативу.
Автомобиль такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:41
Росгвардия начала охранять таксистов в Москве
Инициатива комплексно регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Законопроект предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра.
Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленным правительством РФ, отмечается в проекте закона. Кроме того, законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств, а также их количество на дорогах ряда городов. Автомобили будут оснащаться прибором контроля за вниманием и усталостью водителей, говорится в проекте.
Автомобили такси в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 14:34
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
На данный момент законодательством РФ не предусмотрена возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в пояснительной записке к проекту. Теперь самозанятым будет предоставлена возможность работать в сфере перевозок такси.
Законопроект предполагает введение регионального реестра легковых такси, куда будут вноситься сведения об автомобилях и юридических и физических лицах, их эксплуатирующих. Также перевозчики будут обязаны в том числе вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.
Автомобиль службы такси Gett - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня
Водителем, согласно нововведениям, не может быть лицо, которое лишили управления автомобилем до одного года со дня окончания предыдущего аналогичного срока, не прошло аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры и ряда других объектов, имеющее более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Органы государственной власти субъектов РФ вправе применять меры государственной поддержки перевозчиков, в том числе в целях стимулирования использования в качестве легкового такси электромобилей, транспортных средств с двигателями, работающими на газомоторном топливе, а также осуществления перевозок пассажиров из числа инвалидов, также говорится в законопроекте. Кроме того, в нем указывается, что города федерального значения смогут самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком
 
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