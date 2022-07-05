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Делегации США и Ирана не смогли договориться по СВПД

Делегации США и Ирана не смогли договориться по СВПД - РИА Новости, 05.07.2022

Делегации США и Ирана не смогли договориться по СВПД

Делегации США и Ирана на смогли достичь договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по итогам прошедших переговоров в столице Катара... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:59

2022-07-05T15:59

2022-07-05T15:59

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Делегации США и Ирана на смогли достичь договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по итогам прошедших переговоров в столице Катара Дохе, сообщил американский спецпосланник по Ирану Роберт Мэлли в интервью NPR."Был надежда, что делегация Ирана продемонстрирует желание вернуться к соглашению, однако они не смогли дать ответа. Эта возможность оказалась потерянной", - сообщил Мэлли."Мы думаем, что Иран еще не принял фундаментального решения, заинтересована ли страна в возобновлении соглашения, или нет, но им придется решить этот вопрос для себя, поскольку однажды соглашение может оказаться в прошлом", - добавил он.Американский спецпосланник также отметил, что Иран значительно приблизился к получению материала, необходимого для создания ядерного оружия, что вызывает беспокойство США и их партнёров.В понедельник советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди заявил РИА Новости, что западные страны хотят заключить соглашение, но для этого им придется принять разумные условия и требования Ирана, которые охватываются рамками СВПД.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220702/iran-1799781006.html

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