В турецком порту не изымали содержимое российского судна, сообщили СМИ
Газета Aydınlık: изъятия содержимого российского судна, задержанного в Турции, не было
Порт в Стамбуле
АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается, целью слов посла Украины в Турции о "задержании" судна было заложить "политическую мину" в данный вопрос, пишет во вторник турецкая газета Aydınlık.
Ранее представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Согласно информации, полученной Aydınlık от таможенных органов, "изъятия" или "задержания" не было. Было сообщено, что расследование продолжается в связи с сообщениями о том, что судно перевозило украденное зерно и что судно все это время ждало у входа в порт Карасу. Таким образом, выяснилось, что посол Боднар (посол Украины в Турции Василий Боднар), хотел заложить "политическую мину" в зерновой коридор, открытый турецко-российским соглашением и оцененный во всем мире", - пишет издание.
Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.