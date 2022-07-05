https://ria.ru/20220705/sudno-1800271782.html

В турецком порту не изымали содержимое российского судна, сообщили СМИ

В турецком порту не изымали содержимое российского судна, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.07.2022

В турецком порту не изымали содержимое российского судна, сообщили СМИ

Изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается, целью слов посла Украины в Турции о... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:19

2022-07-05T09:19

2022-07-05T09:19

в мире

турция

украина

василий боднар

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается, целью слов посла Украины в Турции о "задержании" судна было заложить "политическую мину" в данный вопрос, пишет во вторник турецкая газета Aydınlık.Ранее представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар."Согласно информации, полученной Aydınlık от таможенных органов, "изъятия" или "задержания" не было. Было сообщено, что расследование продолжается в связи с сообщениями о том, что судно перевозило украденное зерно и что судно все это время ждало у входа в порт Карасу. Таким образом, выяснилось, что посол Боднар (посол Украины в Турции Василий Боднар), хотел заложить "политическую мину" в зерновой коридор, открытый турецко-российским соглашением и оцененный во всем мире", - пишет издание.Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

https://ria.ru/20220705/kazakhstan-1800250185.html

турция

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, украина, василий боднар