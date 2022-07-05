23:48 05.07.2022 (обновлено: 23:57 05.07.2022)
Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток
Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на 30 суток из-за экологических нарушений
Судебный молоток. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических нарушений, компания обжалует это решение, сообщили РИА Новости в консорциуме.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее поручила Ростехнадзору, Росприроднадзору и Росморречфлоту провести оценку техсостояния опасных объектов КТК и соблюдения экологических требований при их эксплуатации до 25 апреля.
Южное управление Ространснадзора решило провести 6 мая выездную проверку КТК, по итогам которой было выявлено несколько "документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти". Консорциуму было выдано предписание об устранении нарушений до 30 ноября 2022 года.
"Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток. Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО "КТК-Р" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - проинформировали в компании.
"Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - добавили в КТК.