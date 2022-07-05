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Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток - РИА Новости, 05.07.2022
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Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток
Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток - РИА Новости, 05.07.2022
Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток
Районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:48
2022-07-05T23:57
в мире
виктория абрамченко
россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических нарушений, компания обжалует это решение, сообщили РИА Новости в консорциуме.Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее поручила Ростехнадзору, Росприроднадзору и Росморречфлоту провести оценку техсостояния опасных объектов КТК и соблюдения экологических требований при их эксплуатации до 25 апреля.Южное управление Ространснадзора решило провести 6 мая выездную проверку КТК, по итогам которой было выявлено несколько "документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти". Консорциуму было выдано предписание об устранении нарушений до 30 ноября 2022 года."Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - добавили в КТК.
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в мире, виктория абрамченко, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
23:48 05.07.2022 (обновлено: 23:57 05.07.2022)
 
Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток

Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на 30 суток из-за экологических нарушений

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических нарушений, компания обжалует это решение, сообщили РИА Новости в консорциуме.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее поручила Ростехнадзору, Росприроднадзору и Росморречфлоту провести оценку техсостояния опасных объектов КТК и соблюдения экологических требований при их эксплуатации до 25 апреля.
Южное управление Ространснадзора решило провести 6 мая выездную проверку КТК, по итогам которой было выявлено несколько "документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти". Консорциуму было выдано предписание об устранении нарушений до 30 ноября 2022 года.
"Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток. Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО "КТК-Р" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - проинформировали в компании.
"Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - добавили в КТК.
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В миреВиктория АбрамченкоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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