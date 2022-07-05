https://ria.ru/20220705/sud-1800554190.html

Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток

Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток - РИА Новости, 05.07.2022

Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток

Районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:48

2022-07-05T23:48

2022-07-05T23:57

в мире

виктория абрамченко

россия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических нарушений, компания обжалует это решение, сообщили РИА Новости в консорциуме.Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее поручила Ростехнадзору, Росприроднадзору и Росморречфлоту провести оценку техсостояния опасных объектов КТК и соблюдения экологических требований при их эксплуатации до 25 апреля.Южное управление Ространснадзора решило провести 6 мая выездную проверку КТК, по итогам которой было выявлено несколько "документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти". Консорциуму было выдано предписание об устранении нарушений до 30 ноября 2022 года."Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - добавили в КТК.

https://ria.ru/20220623/razliv-1797591571.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виктория абрамченко, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)