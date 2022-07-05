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Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР - РИА Новости, 05.07.2022
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Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР
Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР - РИА Новости, 05.07.2022
Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР
Уголовное дело диверсионной группы украинских боевиков "Медведи SS" передано в суд, обвиняемым может грозить высшая мера, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:59
2022-07-05T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело диверсионной группы украинских боевиков "Медведи SS" передано в суд, обвиняемым может грозить высшая мера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика
15:59 05.07.2022 (обновлено: 16:02 05.07.2022)
 
Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР

Уголовное дело диверсионной группы украинских неонацистов "Медведи" передано в суд ДНР

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело диверсионной группы украинских боевиков "Медведи SS" передано в суд, обвиняемым может грозить высшая мера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики.
"На данный момент уголовное дело в отношении диверсионно-штурмовой группы украинских боевиков "Медведи SS" переданы в суд Донецкой Народной Республики. Согласно законодательству ДНР статьи, по которым обвиняются боевики, могут предусматривать высшую меру наказания", - сказал собеседник агентства.
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