https://ria.ru/20220705/sud-1800438653.html

Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР

Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР - РИА Новости, 05.07.2022

Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР

Уголовное дело диверсионной группы украинских боевиков "Медведи SS" передано в суд, обвиняемым может грозить высшая мера, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:59

2022-07-05T15:59

2022-07-05T16:02

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело диверсионной группы украинских боевиков "Медведи SS" передано в суд, обвиняемым может грозить высшая мера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20201223/tokmakov-1590623248.html

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