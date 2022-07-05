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Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества - РИА Новости, 05.07.2022
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Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества - РИА Новости, 05.07.2022
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества
Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения и могут... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:39
2022-07-05T13:21
происшествия
россия
марина ракова
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения и могут вменить ему еще один, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, первый эпизод связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Минпросвещения. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой и заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.Тридцатого июня в рабочем кабинете ректора РАНХиГС и у него дома прошли обыски. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Мау грозит до десяти лет тюрьмы. Вину он не признал.По версии следствия, в деле о фиктивном трудоустройстве речь идет о заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб на более чем 20 миллионов рублей.
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происшествия, россия, марина ракова, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау
11:39 05.07.2022 (обновлено: 13:21 05.07.2022)
 
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения и могут вменить ему еще один, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, первый эпизод связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Минпросвещения. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой и заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.

"Кроме того, сейчас следователи ведут работу по привлечению Мау в качестве обвиняемого по третьему эпизоду, связанному с хищением бюджетных средств Минпросвещения при исполнении нацпроекта "Образование" на общую сумму порядка 20 миллионов рублей. Таким образом, ущерб от действий группы превысит 40 миллионов рублей", — добавил собеседник агентства.

Тридцатого июня в рабочем кабинете ректора РАНХиГС и у него дома прошли обыски. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Мау грозит до десяти лет тюрьмы. Вину он не признал.
По версии следствия, в деле о фиктивном трудоустройстве речь идет о заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб на более чем 20 миллионов рублей.
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