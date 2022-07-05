https://ria.ru/20220705/sud-1800320730.html

Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества - РИА Новости, 05.07.2022

Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения и могут... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:39

2022-07-05T11:39

2022-07-05T13:21

происшествия

россия

марина ракова

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

владимир мау

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения и могут вменить ему еще один, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, первый эпизод связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Минпросвещения. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой и заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.Тридцатого июня в рабочем кабинете ректора РАНХиГС и у него дома прошли обыски. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Мау грозит до десяти лет тюрьмы. Вину он не признал.По версии следствия, в деле о фиктивном трудоустройстве речь идет о заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб на более чем 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

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происшествия, россия, марина ракова, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау