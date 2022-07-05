11:39 05.07.2022 (обновлено: 13:21 05.07.2022)
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения и могут вменить ему еще один, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, первый эпизод связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Минпросвещения. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой и заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.
"Кроме того, сейчас следователи ведут работу по привлечению Мау в качестве обвиняемого по третьему эпизоду, связанному с хищением бюджетных средств Минпросвещения при исполнении нацпроекта "Образование" на общую сумму порядка 20 миллионов рублей. Таким образом, ущерб от действий группы превысит 40 миллионов рублей", — добавил собеседник агентства.
Тридцатого июня в рабочем кабинете ректора РАНХиГС и у него дома прошли обыски. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Мау грозит до десяти лет тюрьмы. Вину он не признал.
По версии следствия, в деле о фиктивном трудоустройстве речь идет о заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб на более чем 20 миллионов рублей.