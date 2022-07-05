https://ria.ru/20220705/ssha-1800554030.html
США прогнозируют, что конфликт в Донбассе будет затяжным
США прогнозируют, что конфликт в Донбассе будет затяжным - РИА Новости, 05.07.2022
США прогнозируют, что конфликт в Донбассе будет затяжным
США прогнозируют, что с их поддержкой Украины борьба в Донбассе будет затяжной, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:46
2022-07-05T23:46
2022-07-05T23:46
в мире
здоровье - общество
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. США прогнозируют, что с их поддержкой Украины борьба в Донбассе будет затяжной, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Борьба в Донбассе может быть продолжительной и затяжной, и мы увидим потери и достижения с обеих сторон. Это не означает, что Россия добьется своих целей, а Украина перестанет сражаться… Мы будем поддерживать Украину, мы дали им самый большой объем поддержки, что касается сферы безопасности. И мы не остановимся", - сказала она на брифинге.По ее словам, Россия не демонстрирует готовности к переговорам.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад делает ставку на продолжение военных действий на Украине, под руководством США украинцам не разрешают думать и говорить о мире. Он отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что США в ответ на российскую спецоперацию объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев бился до последнего украинца. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
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в мире, здоровье - общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий медведев, украина, россия, сша
США прогнозируют, что конфликт в Донбассе будет затяжным
Белый дом: США прогнозируют, что с их поддержкой Киева конфликт в Донбассе будет затяжным