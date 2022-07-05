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Около 200 человек погибли за выходные в США из-за огнестрельного оружия - РИА Новости, 05.07.2022
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Около 200 человек погибли за выходные в США из-за огнестрельного оружия
Около 200 человек погибли за выходные в США из-за огнестрельного оружия - РИА Новости, 05.07.2022
Около 200 человек погибли за выходные в США из-за огнестрельного оружия
Порядка 200 человек погибли в США в ходе инцидентов с применением огнестрельного оружия в праздничные выходные, сообщает Gun Violence Archive. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:15
2022-07-05T22:15
в мире
джо байден
сша
филадельфия
чикаго
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Порядка 200 человек погибли в США в ходе инцидентов с применением огнестрельного оружия в праздничные выходные, сообщает Gun Violence Archive.Как сообщает портал, занимающийся сбором статистики инцидентов с применением огнестрельного оружия, с пятницы 2 июля по вторник 5 июля произошло 414 подобных эпизодов. Порядка 542 человек пострадали, 198 погибли, среди них двое детей и 10 подростков, приводит статистику портал.За этот период произошло 16 случаев массовой стрельбы, таковыми считаются эпизоды с 4 и более пострадавшими, сообщают аналитики.4 июля в США отмечают День независимости, в связи с этим у американцев было три выходных. В городе Филадельфия пострадали полицейские - злоумышленник открыл стрельбу в месте, где жители смотрели праздничный фейерверк. В результате стрельбы на параде по случаю праздника в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, штат Иллинойс погибли шесть человек, по меньшей мере 24 ранены. 22-летний мужчина вел огонь, предположительно, из штурмовой винтовки, Комментируя случившуюся там трагедию президент США Джо Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия", признав, что несмотря на самую значительную за 30 лет перемену в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать.Новые положения в сфере контроля за оборотом оружия, принятые конгрессом и подписанные президентом, призваны обезопасить США и сократить количество вооруженного насилия. Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Проблема вооруженного насилия в очередной раз оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массовой стрельбы в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.
https://ria.ru/20220705/ssha-1800271920.html
https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html
сша
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в мире, джо байден, сша, филадельфия, чикаго
22:15 05.07.2022
 
Около 200 человек погибли за выходные в США из-за огнестрельного оружия

Gun Violence Archive: 198 человек погибли за выходные в США из-за огнестрельного оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства США в Женеве
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США на здании посольства США в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Порядка 200 человек погибли в США в ходе инцидентов с применением огнестрельного оружия в праздничные выходные, сообщает Gun Violence Archive.
Как сообщает портал, занимающийся сбором статистики инцидентов с применением огнестрельного оружия, с пятницы 2 июля по вторник 5 июля произошло 414 подобных эпизодов. Порядка 542 человек пострадали, 198 погибли, среди них двое детей и 10 подростков, приводит статистику портал.
На месте стрельбы в США - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии
За этот период произошло 16 случаев массовой стрельбы, таковыми считаются эпизоды с 4 и более пострадавшими, сообщают аналитики.
4 июля в США отмечают День независимости, в связи с этим у американцев было три выходных. В городе Филадельфия пострадали полицейские - злоумышленник открыл стрельбу в месте, где жители смотрели праздничный фейерверк. В результате стрельбы на параде по случаю праздника в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, штат Иллинойс погибли шесть человек, по меньшей мере 24 ранены. 22-летний мужчина вел огонь, предположительно, из штурмовой винтовки, Комментируя случившуюся там трагедию президент США Джо Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия", признав, что несмотря на самую значительную за 30 лет перемену в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать.
Новые положения в сфере контроля за оборотом оружия, принятые конгрессом и подписанные президентом, призваны обезопасить США и сократить количество вооруженного насилия. Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
Проблема вооруженного насилия в очередной раз оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массовой стрельбы в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.
Полицейский автомобиль у медицинского центра в Талсе, где произошла стрельба
4 июля, 23:50
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В миреДжо БайденСШАФиладельфияЧикаго
 
 
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